Te grupy zawodowe muszą się zaszczepić do 1 marca. Jest projekt rozporządzenia

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Został on w czwartek skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Przewiduje on, że osoby wykonujące zawód medyczny, zatrudnione i realizujące usługi farmaceutyczne oraz studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego będą musieli nie później niż do 1 marca 2022 r. "zaszczepić się szczepionkami przeciwko COVID-19 schematem podstawowym: dwoma dawkami lub jedną dawką, zależnie od charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki, w celu otrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia".