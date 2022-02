Te kraje w Europie łagodzą obostrzenia związane z COVID-19

Niezwykle zaraźliwy wariant koronawirusa Omikron spowodował więcej zakażeń na całym świecie w ciągu ostatnich 10 tygodni – 90 milionów – niż zarejestrowano w całym 2020 roku, pierwszym pełnym roku pandemii. Jednak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w tym tygodniu oceniła, że niektóre kraje mogą rozważyć ostrożne łagodzenie restrykcji, jeśli mają wysokie poziomy wyszczepienia, silne systemy opieki zdrowotnej, a odnotowywane w nich trendy epidemiologiczne idą we właściwym kierunku.

Norwegia zniosła we wtorek zakaz podawania alkoholu po godzinie 22.00, zakaz organizowania spotkań prywatnych dla więcej niż 10 osób oraz zalecenie pracy zdalnej. Na imprezach z miejscami siedzącymi widzowie mogą siedzieć obok siebie, a wydarzenia sportowe mogą odbywać się tak jak przed pandemią. Wciąż zalecane jest jednak noszenie maseczek w zatłoczonych miejscach oraz w transporcie publicznym.

– Nadszedł teraz czas, byśmy odzyskali nasze codzienne życie – powiedział we wtorek norweski minister zdrowia Ingvild Kjerkol.

W Danii od połowy grudnia obowiązywały surowe restrykcje w związku z szybkim wzrostem zakażeń nowym wariantem. Od wtorku Duńczycy nie muszą dłużej okazywać certyfikatów o zaszczepieniu lub negatywnym teście w restauracjach, na imprezach kulturalnych i sportowych. Zniknęły limity dotyczące zgromadzeń, nie wymaga się już także noszenia maseczek w sklepach oraz w transporcie publicznym.

Jednocześnie od 1 lutego Covid-19 w Danii nie jest już traktowany jako choroba krytyczna społecznie, czyli zagrażająca społeczeństwu, co formalnie umożliwiło zniesienie restrykcji. Według premier Danii Mette Frederiksen było to możliwe "dzięki przełamaniu związku między rosnącą liczbą zakażeń, a liczbą osób poważnie chorych i hospitalizowanych z powodu Covid-19". Duńska Agencja Kontroli Chorób Zakaźnych oceniła, że epidemia koronawirusa może skończyć się w tym kraju za kilka tygodni. Prognoza opiera się na założeniu, że społeczeństwo uzyska odporność zbiorową, gdy zdecydowana większość ludzi przechoruje Covid-19 lub zostanie zaszczepiona.

Rząd niemieckiego landu Szlezwik-Holsztyn również łagodzi niektóre obostrzenia i od 9 lutego w sklepach wymagane będą jedynie maseczki, a klienci nie będą już musieli udowadniać swojego statusu ozdrowieńca lub osoby zaszczepionej. Dodatkowo w gastronomii nie będą już obowiązywać ograniczenia dotyczące godzin otwarcia. Szlezwik-Holsztyn chce się w ten sposób "trochę zbliżyć do normalności" - podkreślił premier tego kraju związkowego Daniel Guenther.

"Z naszym wskaźnikiem szczepień jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie, co nasz sąsiad Dania, która znosi wszystkie ograniczenia" - powiedział Guenther.

Mimo dalszego wzrostu liczby zakażeń federalny minister sprawiedliwości Marco Buschmann zapowiedział możliwość wycofania w marcu wielu restrykcji w Niemczech. Warunkiem jest, by - jak przewiduje Instytut im. Roberta Kocha - "od połowy lutego liczba zakażeń spadała".

W Szwajcarii w ostatnich dniach odnotowuje się najwyższe od początku epidemii wskaźniki zakażeń, ale ponieważ nie wpłynęło to niekorzystnie na system opieki zdrowotnej, a szpitale nie są nadmiernie obciążone, władze tego kraju postanowiły złagodzić obostrzenia epidemiczne. Od czwartku zniesiony został nakaz pracy zdalnej i zmienione zostały zasady nakładania kwarantanny, tj. osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną nie będą musiały izolować się przez pięć dni.

Istnieje coraz więcej przesłanek, by uważać, że kryzys wkrótce się skończy i że rozpocznie się faza endemiczna (koegzystencji z wirusem - PAP)" – przekazał rząd federalny.

Znoszenie restrykcji epidemicznych we Francji odbywa się według harmonogramu przedstawionego przez rząd 20 stycznia. Od środy w centrach miast nie trzeba nosić maseczek w otwartych przestrzeniach publicznych (maseczki są nadal obowiązkowe w zamkniętych przestrzeniach oraz podczas imprez masowych). Zniesiony został również obowiązek pracy zdalnej, przestaną też obowiązywać limity miejsc podczas imprez masowych, podczas których publiczność zajmuje miejsca siedzące. Kolejne ograniczenia mają być zniesione 16 lutego: zostaną wówczas otwarte dyskoteki, klienci barów i restauracji będą mogli spożywać posiłki i napoje również przy kontuarze, a uczestnicy koncertów bawić się także na stojąco.

Austria, będąca pierwszym krajem europejskim, który wprowadził obowiązek szczepień dla dorosłych, planuje w lutym znacząco złagodzić obostrzenia. W sobotę godzina policyjna zostanie przesunięta z godziny 22.00 na 24.00, od 12 lutego w handlu detalicznym ma zostać zniesiona zasada 2G (wstęp tylko dla osób z certyfikatem szczepienia lub przechorowania Covid-19), a z kolei od 19 lutego ponownie zacznie obowiązywać zasada 3G (zaszczepieni, ozdrowieńcy lub osoby z negatywnym wynikiem testu) w gastronomii i turystyce.

"Widzimy, że Omikron nie stwarza ryzyka przeciążenia oddziałów intensywnej terapii. Dlatego możemy podjąć kroki otwierające. Robimy to ostrożnie, i przede wszystkim bezpiecznie" – podkreślił minister zdrowia Wolfgang Mueckstein.

W zeszłym tygodniu Anglia zniosła prawie wszystkie pozostałe ograniczenia przeciwepidemiczne. Maseczki nie są wymagane w miejscach publicznych, certyfikaty covidowe nie są już potrzebne, by dostać się do klubów i na imprezy masowe, a nakaz pracy z domu został już wcześniej zniesiony. Brytyjski rząd, stojąc na stanowisku, że nie da się całkowicie wyeliminować Covid-19 i należy zacząć traktować tę chorobę jak sezonową grypę, zamierza najpóźniej do Wielkanocy zaprzestać publikowania codziennych statystyk zakażonych, hospitalizowanych i zmarłych z powodu koronawirusa.

Od 26 stycznia zniesiono niektóre z obostrzeń w Holandii. Otwarte zostały gastronomia i sektor kulturalny (od 5.00 rano do 22.00), a zawody sportowe mogą się odbywać z udziałem publiczności. Nadal obowiązuje przepustka sanitarna i konieczność noszenia maseczki, która jednak będzie mogła być zdjęta po zajęciu miejsca siedzącego. Supermarkety mogą być otwarte do godziny 22.00 a nie 20.00 jak było wcześniej. Premier Mark Rutte poinformował, że nowe zasady będą obowiązywały przez sześć tygodni, po czym gabinet podejmie dalsze decyzje w zależności od rozwoju sytuacji.

Irlandia zniosła 22 stycznia niemal wszystkie restrykcje, w tym wszystkie wprowadzone w związku z wariantem Omikron. Wobec faktu, że szczyt tej fali minął, a poziom zaszczepienia jest wysoki, rząd uznał, że ich dalsze utrzymywanie nie jest konieczne. Puby, restauracje i inne lokale gastronomiczne wróciły do normalnego trybu funkcjonowania, a klienci nie są proszeni o okazanie certyfikatu covidowego. Przestał obowiązywać wymóg zachowywania dystansu społecznego i zniesione zostały limity osób mogących uczestniczyć spotkaniach prywatnych i w imprezach masowych, zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Stopniowo rozpoczął się powrót do pracy stacjonarnej. Przynajmniej do końca lutego pozostanie w mocy wprowadzony jeszcze przed pojawieniem się wariantu Omikron obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych.