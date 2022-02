WHO: Nad Europę Wschodnią nadchodzi nowa fala zakażeń wariantem Omikron

92 A A

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Jacek Szydłowski/archiwum)

Nowa fala zakażeń wariantem koronawirusa Omikron nadchodzi nad Europę Wschodnią - poinformowała we wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wzywając władze państw regionu, by zwiększyły wysiłki na rzecz szczepień przeciw Covid-19.

