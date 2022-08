13,7 mld zł dla samorządów. Premier: Będą mogły wydać te środki w sposób elastyczny

- Środki te mogą zrekompensować ubytki w dochodach bieżących, czyli na wydatki bieżące, mogą służyć na inwestycje, mogą być przeznaczone na różnego rodzaju podwyżki, także mogą i powinny być przeznaczone na dodatki do ciepła, ciepła systemowego, rekompensaty podwyżek do ciepła po to, by mieszkańcy mogli korzystać z tańszego ciepła, tańszej energii, a więc na dopłaty do węgla, dopłaty do ciepła – powiedział Morawiecki.



Dodał, że każda gmina otrzyma co najmniej 2 mln 800 tys. zł.