Atak Rosji na Ukrainę, dzień 2. Najnowsze wiadomości

Jedni uciekają, inni wracają. Wszyscy przerażeni wojną na Ukrainie [zdjęcia]

– Ci ludzie są przerażeni. Kupują coś do jedzenia, biorą napoje i jadą dalej – opowiada o przyjeżdżających do Polski Ukraińcach Bożena Hajduk, która pracuje w sklepie spożywczym tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. – Pracowałyśmy w Kraśniku. Wracamy do domu, do dzieci – mówi pani Tatiana, tankująca busa na stacji przy samej granicy