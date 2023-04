Raport cen mieszkań: Nie wszędzie idą w górę

W lutym ceny wzrosły o 1,4 proc. m/m. Ale w porównaniu z majem 2022 roku, czyli szczytem cenowym, wciąż były o 1,2 proc. niższe. W ogóle w ostatnich miesiącach ceny mieszkań nieustannie się zmieniają. W listopadzie spadły, w grudniu wzrosły, w styczniu ponowie spadły, a lutym znów wzrosły. Inna sprawa, że są to niewielkie zmiany i tak naprawdę w ciągu ostatnich 12 miesięcy niemal się nie zmieniły.

– To efekt wprowadzenia ustawowych wakacji kredytowych. Bez nich wiele osób, które zaciągnęły kredyty w ostatnich latach, nie poradziłoby sobie ze spłatą rat, które w wielu przypadkach wzrosły mniej więcej dwukrotnie. Takie osoby zostałyby zmuszone do szybkiej sprzedaży mieszkania lub domu, co wymagałoby znacznego obniżenia ceny. Wakacje kredytowe pozwoliły znacząco zmniejszyć wydatki związane z kredytem, co zapobiegło wyprzedaży mieszkań – czytamy w raporcie Expandera i Rentier.io.

Choć ceny są zbliżone do poziomu przed rokiem, to z punktu widzenia kupującego, który ma „gotówkę” na zakup, obecna sytuacja wydaje się jednak o wiele lepsza niż wiosną minionego roku. Aktywnych ofert sprzedaży w badanych przez autorów raportu miastach jest o 14 proc. więcej (wzrost z 99,5 tys. do 113,6 tys.). To oznacza nie tylko większy wybór, ale też wiesze możliwości negocjacji ze sprzedającym.

Nominalne ceny mieszkań w lutym są przeciętnie o 2 proc. wyższe niż przed rokiem. Jednak inflacja w tym czasie wyniosła aż 18,4 proc. Przeciętnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 13,6 proc. W tym kontekście – podkreślają autorzy raportu – można więc powiedzieć, że realne ceny mieszkań znacząco spadły.

Choć przeciętne zmiany są niewielkie, to są wyjątki. We Wrocławiu i Sosnowcu ceny wzrosły na tyle, że zostały tam ustanowione nowe rekordy.

We Wrocławiu przeciętna cena wynosi już 10 600 zł za mkw, czyli o 6 proc. więcej niż przed rokiem. W Sosnowcu jest to z kolei 6 458 zł co oznacza wzrost o 8 proc. W Rzeszowie w lutym przeciętna cena co prawda minimalnie spadła, ale wciąż jest o 9 proc. wyższa niż przed rokiem.

Po drugiej stronie jest na przykład Radom, gdzie ceny są już o 4 proc. niższe niż przed rokiem. W Gdynia ceny spadły o 3 proc., a w Toruniu: o 2 proc. Natomiast w Lublinie zanotowano wzrost o 3 proc.

Choć w ujęciu realnym (uwzględniając inflację) ceny mieszkań nadal będą spadały, to spadki cen nominalnych prawdopodobnie już za chwilę się skończą – konkludują autorzy raportu Expandera i Rentier.io. – Z jednej strony będzie wpływał na to odradzający się popyt. Początkowo napędzany przez program „Bezpieczny kredyt 2%”, a w przyszłym roku potencjalnie także przez obniżki stóp procentowych. Z drugiej strony mamy kwestię kosztów budowy nowych mieszkań. Co prawda ceny części materiałów budowlanych zaczęły wreszcie spadać (np. wybrane produkty ze stali), to jednocześnie znacząco podrożały kategorie takie jak cegły, cement i beton. Wciąż rosną też wynagrodzenia pracowników.

Przeciętne ceny mieszkań w lutym 2023

Miasto Przeciętna cena m2 Zmiana od lutego 2022 Zmiana od maja 2022

Radom 8 145 - 4% - 8%

Szczecin 8 696 0% -3%

Gdańsk 11 091 3% -3%

Białystok 8 365 0% -3%

Kraków 11 281 2% -1%

Łódź 7 400 -1% -1%

Warszawa 13 187 3% -0,2%

Rzeszów 7 930 9% 0,5%

Wrocław 10 600 6% 2%

Lublin 8 667 3% 4%

(źródło: Expander i Rentier.io)