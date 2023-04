Lepiej zatankować teraz. Po świętach na stacjach paliw ma być drożej

Co do tego tygodnia, to podwyżka cen hurtowych dotyczyła wszystkich typów paliw. – Benzyna Pb98 kosztuje obecnie 5829 zł/m sześc., a więc o ponad 89 zł więcej niż w miniony weekend. W przypadku benzyny 95-oktanowej dzisiejsza cena średnia wyniosła 5448 zł/m sześc., czyli o ponad 47 zł więcej niż w sobotę. Diesel sprzedawany jest aktualnie po 5408 zł/m sześc., a więc o około 75 zł na metrze sześc. drożej wobec wyników z weekendu. O 21 zł podrożał także olej opałowy, sprzedawany po blisko 4427 zł/m sześc. – analizują eksperci z e-petrol.pl.

Zaznaczają, że prognozy dla kierowców nie są optymistyczne.

Przewidywane ceny na stacjach między 10 i 16 kwietnia