Miasta potrzebują nie tylko drzew. Trzeba zadbać o łąki

Jak używać szczotki do brody? Szczotka do brody w codziennej pielęgnacji

Pielęgnacja zarostu nie ogranicza się jedynie do używania kilku kosmetyków. Używanie szczotki do brody pozwoli na estetyczne ujarzmienie zarostu, ale wpływa także na o wiele więcej niż jedynie wygląd. Dobrze używana szczotka do brody pozwoli rozprowadzić kosmetyki, doda brodzie objętości, oraz ułatwi doprowadzenie tlenu do mieszków włosowych. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak odpowiednio szczotkować brodę? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem!