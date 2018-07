Piotr Tomala o zjeździe Andrzeja Bargiela z K2: To historyczny wyczyn [wideo, zdjęcia]

– Bez wątpienia jest to historyczne wydarzenie. Widziałem wspinaczy, którzy zjeżdżali na nartach z drugiego obozu na wysokości ok. 6,5-6,7 tys. metrów. Ale tam są idealne warunki do zjazdu i to było traktowane raczej jako okazja do szybszego zejścia z góry – mówi Piotr Tomala, pochodzący z Lublina uczestnik Zimowej Narodowej Wyprawy na K2 i szef programu Polski Himalaizm Zimowy. – Nikt wcześniej nie podszedł do tematu w ten sposób. Linia zjazdu z samego szczytu nie jest ewidentna, trzeba tam kluczyć i łączyć kilka dróg. Andrzejowi udało się zrealizować jego cel, ale niektórzy żartobliwie mówią o nim, że lepiej jeździ na nartach niż chodzi – śmieje się lublinianin.

Całkiem na poważnie Bargiel ma szanse wziąć udział w planowanej na przełom 2019 i 2020 kolejnej wyprawie, której celem będzie pierwsze w historii zimowe wejście na K2. Był namawiany już do udziału w tegorocznej, zakończonej niepowodzeniem ekspedycji, ale ostatecznie do Karakorum nie pojechał.

– Na pewno będziemy rozmawiać na ten temat, jak Andrzej wróci do Polski. Jeśli tylko zechce, to będzie mocnym kandydatem do wyjazdu. Na jego korzyść przemawia znajomość góry i prowadzących na szczyt dróg, jak również to, że ma niesamowitą wydolność i spore już doświadczenie w wysokich górach. Ma też otwartą głowę, co pokazuje chociażby sposób, w jaki podczas ostatniej wyprawy wykorzystywał drona – mówi Tomala.

W trakcie próby zdobycia K2 polskiej ekipie udało się pomóc Brytyjczykowi Rickowi Allenowi, który zaginął w drodze na Broad Peak. Wykorzystany został do tego właśnie dron, którym operował Bartek Bargiel, brat Andrzeja. Gdy jeden z członków brytyjskiej wyprawy zauważył przez teleskop zaginionego kolegę, urządzenie podleciało do niego na tyle blisko, że udało się ustalić jego dokładną lokalizację. Następnie maszyna „wskazywała” drogę Allenowi i zmierzającym w jego stronę ratownikom.