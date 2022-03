Polka została Miss Świata 2021. Powtórzyła sukces Anety Kręglickiej sprzed 33 lat

Pierwotnie finał miał się odbyć w nocy z 16 na 17 grudnia 2021 roku, jednak został przełożony ze względu na pandemię koronawirusa. Po trzech miesiącach organizatorzy ponownie zaprosili kandydatki do Portoryko. I tym razem gala odbyła się bez przeszkód.

Karolina Bielawska otrzymała koronę i tytuł "tej najpiękniejszej". Pierwszą wicemiss została Shree Saini ze Stanów Zjednoczonych, a drugą wicemiss Olivia Yace z Wybrzeża Kości Słoniowej.

- Kiedy usłyszałam moje imię, to byłam w szoku. Ciągle nie mogę w to uwierzyć. Jestem zaszczycona, że mogę założyć koronę Miss Świata. Nie mogę się też doczekać, kiedy będę mogła zabrać się do pracy. Zapamiętam ten wspaniały rozdział z Portoryko do końca mojego życia - powiedziała Polka po ogłoszeniu wyników.

Karolina Bielawska urodziła się w 1999 roku w Łodzi. To nie jest jej pierwszy tego typu sukces, bo w 2019 roku została Miss Polonia. Jak czytamy na stronie Miss World, Karolina Bielawska studiuje zarządzanie i chce zrobić w tym kierunku doktorat. Pracuje także jako modelka, a w przyszłości chciałaby zostać mówcą motywacyjnym. Zajmuje się również działalnością wolontariacką. Jest inicjatorką akcji Korona z Głowy, Zupa na Pietrynie czy Dotykam = Wygrywam.