Pracowali nielegalnie. Gdy przyszła kontrola, schowali się w... pojemnikach na mięso

O tej sytuacji poinformował dzisiaj Karpacki oddział Straży Granicznej, relacjonujac akcję kontroli legalności zatrudnienia prowadzoną w powiecie chrzanowskim przez mundurowych z placówki w Zakopanem.

W ramach tych działań zakopiascy strażnicy wybrali się m.in. do firmy zajmującej przetwórstwem mięsnym. Weszli do jednej z hali i osłupieli, gdy zajrzeli do znajdujących się tam pojemników na mięso. Było w nich ukrytych siedmioro cudzoziemców, pięć osób z Kolumbii i dwie z Nepalu.

Oczywiście osoby te nie miały dokumentów pozwalających na legalne zatrudnienie w Polsce. Podczas kontroli cudzoziemcy tylko paszporty. Zapewniali, że gdy dowiedzieli się o kontroli, sami schowali się w pojemnikach na mięso.

Efekt jest taki, że troje Kolumbijczyków oraz Nepalka otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem wjazdu do strefy Schengen przez okres 1 roku. W stosunku do pozostałej trójki nielegalnie pracujących obcokrajowców, są prowadzone dalsze czynności.

Konsekwencje poniesie też właściciel firmy, który tych ludzi nielegalnie zatrudnił. Grozi mu kara od 1 000 do 30 000 złotych.