Premier podwyższył stopień alarmowy. Co oznacza CHARLIE-CRP?

– Ma to związek z sytuacją na Ukrainie i działaniami, które obserwujemy w polskiej cyberprzestrzeni. Do 4 marca obowiązywać będą podwyższone wymogi dla instytucji utrzymujących kluczowe systemy IT – poinformował na Twitterze Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Od poniedziałku od godz. 21 obowiązuje trzeci w czterostopniowej skali stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Wcześniej, od połowy lutego, obowiązującym był najniższy stopień alarmowy ALFA_CRP.

Ostrzeżenia są wprowadzane w przypadku prawdopodobieństwa ataku o charakterze terrorystycznym na systemy teleinformatyczne administracji publicznej lub wchodzące w skład infrastruktury krytycznej.