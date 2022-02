Prezydent USA: Putin wybrał wojnę z premedytacją

"Modlitwy całego świata są dziś z mieszkańcami Ukrainy, którzy cierpią z powodu niesprowokowanego i nieuzasadnionego ataku rosyjskich sił zbrojnych." – czytamy w oświadczeniu Joe Bidena.

"Prezydent Putin wybrał wojnę z premedytacją, a to przyniesie katastrofalną utratę życia i ludzkie cierpienie. Jedynie Rosja jest odpowiedzialna za śmierć i zniszczenie, jakie przyniesie ten atak, a Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy i partnerzy zareagują w zjednoczony i zdecydowany sposób. Świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności" – oświadczył prezydent USA.

Biden zapowiedział, że rano czasu amerykańskiego ogłosi dalsze konsekwencje, jakie Stany Zjednoczone nałożą na Rosję za ten niepotrzebny akt agresji na Ukrainę.

Po godzinie 6 polskiego czasu Biały Dom ogłosił również, że Joe Biden odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council.