Tabletki „dzień po” wkrótce bez recepty

- One zostały z bliżej nieznanych powodów wpisane do ustawy jako leki wymagające recepty, co bardzo często ogranicza, a właściwie redukuje do zera możliwość skorzystania z tego środka przez zainteresowane – mówił podczas wczorajszej konferencji Donald Tusk i zapowiedział zmiany w ustawie.

Antykoncepcja awaryjna bez recepty to jeden z postulatów, które zapowiedziała Koalicja Obywatelska w trakcie trwania kampanii wyborczej. Tabletka „dzień po” była sprzedawana bez recepty do 2017 roku. Od tamtego czasu, aby zakupić lek trzeba umówić się na wizytę do ginekologa, co przedłuża całą procedurę. To ma się niedługo zmienić.

- Mam dobrą wiadomość. Jako rząd wspólnie zaproponujemy zmianę tej ustawy, dokładnie w tym punkcie. Dzięki temu tego typu środki antykoncepcyjne będą dostępne bez recepty - zapowiedział premier. - Nie jest tajemnicą, że za rządów naszych poprzedników Polska stała się jedynym, obok Węgier krajem w Europie, który wprowadził tę restrykcję ograniczającą możliwość korzystania z tego środka.