Wakacje w tym roku będą droższe. "Czasy, kiedy ktoś przyjeżdżał na dwa tygodnie, odeszły w zapomnienie"

Zapowiada się groźne popołudnie i wieczór. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Może spaść nawet do 40 mm wody oraz grad, a do tego będzie wiać z prędkością do 100 km/h. Według synoptyków, poniedziałek w niemal całym kraju, w tym w woj. lubelskim, minie pod znakiem gwałtownych burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla naszego regionu