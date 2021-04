Wielki wyciek danych z Facebooka. Informacje o ponad 533 mln użytkowników na forum hakerskim

Do sieci trafiły dane użytkowników ze 106 krajów (nie licząc Afryki, która również znalazła się na liście jako kraj). Największy wyciek dotyczy Egiptu (ponad 44 mln użytkowników). Mocno ucierpiały także: Tunezja (ponad 39 mln), Stany Zjednoczone (ponad 32 mln) czy Arabia Saudyjska (ponad 28 mln). W Polsce to ponad 2 mln 600 tys. użytkowników.

Chodzi o informacje, takie jak: imiona, nazwiska, numery telefonów, lokalizacje czy adresy e-mail. W sobotę zostały one opublikowane na forum hakerskim.

Jako pierwszy wyciek dostrzegł Alon Gal, szef firmy Hudson Rock, która zajmuje się cyberprzestępczością. - Wszystkie 533 000 000 rekordów na Facebooku właśnie wyciekło za darmo. Oznacza to, że jeśli masz konto na Facebooku, jest bardzo prawdopodobne, że numer telefonu użyty do tego konta wyciekł - napisał na Twitterze.

Rzecznik Facebooka przyznał, że chodzi o lukę, którą serwis rzekomo załatał jeszcze w 2019 roku. - Baza danych o takim rozmiarze, zawierająca prywatne informacje, takie jak numery telefonów wielu użytkowników Facebooka, z pewnością doprowadziłaby do tego, że ludzie o złych zamiarach wykorzystaliby te dane do przeprowadzenia ataków socjotechnicznych lub prób włamań - tłumaczy Alon Gal w rozmowie z portalem Business Insider.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8