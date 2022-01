Wyższe mandaty za wykroczenia drogowe, nawet do 5 tys. zł. Czy zdyscyplinują kierowców?

8 A A

Od 1 stycznia funkcjonariusze drogówki mogą wystawiać wyższe mandaty - nawet do 5 tys. złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, ten może orzec wobec pirata drogowego grzywnę wynoszącą nawet 30 tysięcy. Koszta to nie wszystko - kierowca będzie mógł dostać jednorazowo nawet 15 punktów karnych.

