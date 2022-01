Zdobywali zaufanie, przejmowali mieszkania i poili zatrutym alkoholem

Podejrzanym o morderstwa 6 osób prokuratura postawiła już zarzuty. Wśród zatrzymanych jest Roman P. i trzy inne osoby.

– W toku postępowania ustalono, że podejrzani działali w celu przejęcia nieruchomości od osób najczęściej schorowanych, upośledzonych w jakimś stopniu, a także osób, które były uzależnione od alkoholu. W trakcie tego procederu podejrzani wkradali się w łaski tych osób, a następnie nakłaniali do udzielenia im pełnomocnictwa, do rozporządzenia ich nieruchomościami. Podawali tym osobom zatruty alkohol i niestety w sześciu przypadkach doprowadziło to do śmierci osób pokrzywdzonych – powiedziała prokurator Katarzyna Skrzeczkowska.