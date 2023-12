Budżet 2024: 22 miliony na inwestycje w Kraśniku

W projekcie budżetu na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się głównie inwestycje, które są współfinansowane ze środków zewnętrznych. – Pomimo większych kosztów usług i mediów, inflacji, wzrostu stóp procentowych i kosztów obsługi kredytów, w przyszłym roku zrealizujemy wiele ciekawych inwestycji, które w znacznym stopniu przyczynią się do lepszej jakości życia w naszym mieście – mówi burmistrz Wojciech Wilk. – W sumie w przyszłorocznym budżecie na inwestycje zapisano kwotę ponad 22 mln zł.

W kończącej się powoli kadencji samorządu zrealizowanych zostało kilka dużych i kosztownych inwestycji, jak chociażby gruntowny remont pływalni, modernizacja kamienicy przy ul. Kościuszki 26, modernizacja siedziby głównej biblioteki czy centrum przesiadkowe przy ul. Mostowej. W latach 2019-2023 wartość inwestycji przekroczyła ponad 130 mln zł, na które złożyły się również dofinansowania zewnętrze w kwocie ponad 83 mln zł.

Jeżeli chodzi o przyszły rok, to dofinansowanie zewnętrzne już jest pewne w przypadku modernizacji Osiedla Kolejowego w Kraśniku. W ramach tego przedsięwzięcia planowany jest gruntowny remont bardzo zniszczonej ulicy Obwodowej na całej jej długości oraz odwodnienie terenu przy dworcu PKP. Cała wartość tego projektu to 13,5 mln zł, a jego realizacja potrwa 2 lata.

Kolejnym zadaniem, na które już przyznana została dotacja zewnętrzna, jest modernizacja kortów tenisowych na MOSiR. W miejsce obecnych, otwartych kortów, ma powstać hala tenisowa. Samorząd pozyskał ponadto wsparcie na zadaszenie części trybun na stadionie MOSiR (chodzi łącznie o 5 sektorów, trzy po stronie spikerki i dwa po stronie wschodniej boiska), budowę toalet przy wspomnianej hali tenisowej oraz budowę ścianki wspinaczkowej w okolicy skate parku w starej dzielnicy miasta.

W planie inwestycyjnym znalazła się modernizacja ulicy Modrzewiowej w starej części Kraśnika. Przygotowywany jest już projekt budowlany, a realizacja przedsięwzięcia podzielona została na kilka etapów.

Ponadto w 2024 r., dzięki dołączeniu naszego miasta do Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego, zostanie wykonana dokumentacja projektowa dotycząca drogi pieszo-rowerowej na ul. Św. Faustyny w ramach projektu „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich”, która zostanie dofinansowana ze środków UE i budżetu państwa.

Zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami duże środki z budżetu miasta powędrują do MPK. Pieniądze przekazane zostaną na zakup autobusów z napędem elektrycznym (1 mln 850 tys. zł). W projekcie budżetu nie zabrakło oczywiście pomysłów zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Te w całości sfinansowane będą ze środków miejskich i są to chociażby pracownia muzyki i muzykoterapii w Zespole Placówek Oświatowych nr 2, boisko mobilne na osiedlu domków jednorodzinnych czy zabezpieczenia działki oraz obiektu remizy Miejskiej OSP w Kraśniku (ogrodzenie i monitoring).

Oprócz wspomnianych pozycji miasto będzie także mogło od 2025 r. planować i realizować wydatki inwestycyjne dzięki środkom zapisanym w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Kraśnik: utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki i Wypoczynku nad Zalewem Kraśnickim, Centrum Komunikacyjnego przy ul. Mickiewicza (główny przystanek w dzielnicy fabrycznej), termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, remont pomieszczeń MOPS i inne.

– Jeśli chodzi o wydatki bieżące, to tradycyjnie najwięcej kosztować będzie oświata – wyjaśnia burmistrz Kraśnika. - Pochłonie ona ponad 40 proc. całej puli środków. Szacowane koszty funkcjonowania przedszkoli i szkół to ponad 60 mln zł, a rządowa subwencja oświatowa, która ma wpłynąć do miasta, to jedynie niespełna 32 mln zł – kończy burmistrz.