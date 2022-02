Farma wiatrowa powstanie pod Kraśnikiem. Nowy plan pozwoli budować domy

– Nowe tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to kolejna szansa na rozwój miasta – podkreśla Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika. – W tym konkretnym przypadku chodzi o wskazanie terenów pod budownictwo jednorodzinne. Potrzeba uchwalenia planu wynika również z faktu, że obszar ten położony jest w strefie ochronnej farmy wiatrowej planowanej na terenie gminy wiejskiej Kraśnik.

Uchwalenie planu da mieszkańcom możliwość budowy domów.

– Inwestycja, którą realizujemy w gminie Kraśnik jest jedną z największych w tym regionie – zaznacza Roman Dębski, kierownik projektu „Farma Wiatrowa Kraśnik” z OX2. – Składa się na nią nie tylko sama farma wiatrowa, którą obecnie budujemy, ale także towarzysząca jej infrastruktura. W planach mamy przygotowanie dróg dojazdowych, z których w przyszłości skorzystają miejscowi rolnicy podczas dojazdu do swoich pól. I podkreśla: – Chcemy być dobrym sąsiadem mieszkańców gminy, dlatego już teraz wspieramy ważne, lokalne inicjatywy – jak kraśnicki półmaraton czy triathlon, które odbyły się latem. Z tych działań prospołecznych, ale też proekologicznych nie zamierzamy rezygnować i w przyszłości podejmiemy kolejne – w uzgodnieniu z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, a także z samymi mieszkańcami.

W sąsiedztwie Kraśnika, w okolicy miejscowości Dąbrowa-Bór stanie siedem turbin wiatrowych.

Inwestor już rozpoczął „prace przygotowawcze w celu rozpoczęcia budowy z pełną mocną w przyszłym roku”. Farma wiatrowa ma zostać planowo oddana do użytkowania w 2024 roku.

Inwestycja, o czym już pisaliśmy, pokrzyżowała plany niektórym właścicielom gruntów, którzy w związku z budową wiatraków nie mogą się wybudować – ze względu na obszar oddziaływania (dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli). Wynosi on ponad 2 km. Aby to zmienić Urząd Miasta Kraśnik zlecił opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczającego zabudowę mieszkaniową dla tych terenów, po to by umożliwić na jego podstawie wydawanie pozwoleń na budowę. Projekt dokumentu jest już gotowy.

– Głównym zamierzeniem projektu miejscowego planu jest otwarcie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W procedowanym projekcie planu nie przewiduje się żadnych terenów przeznaczonych pod cmentarze – wyjaśnia Katarzyna Piecyk, kierująca Referatem Rozwoju Przestrzennego. – Inwestorzy będą mogli budować na wszystkich nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszkaniowo-usługową.

W dniach 21 stycznia-14 lutego był wyłożony w urzędzie do publicznego wglądu. W poniedziałek mieszkańcy mogli osobiście wypowiedzieć się też w tym temacie.

– W dyskusji publicznej udział wzięło pięciu mieszkańców – podlicza Katarzyna Piecyk. – Mieszkańcy pytali o możliwości zmiany przeznaczenia nieruchomości oraz zgłaszali wątpliwości dotyczące obsługi komunikacyjnej.

Uwagi do projektu można składać do 1 marca.

– Do chwili obecnej wpłynęły trzy uwagi do projektu planu – podaje kierowniczka Referatu Rozwoju Przestrzennego. – Po rozpatrzeniu uwag przez burmistrza miasta Kraśnik będą podejmowane dalsze czynności zmierzające do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik - obszar w rejonie al. gen. Ryszarda Kuklińskiego, al. Tysiąclecia i ul. Ostrowieckiej.

Do 3 czerwca dokument musi być uchwalony przez radnych.