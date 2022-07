Kraśnik. Czy urząd zrezygnuje z budowy hali sportowej przy ul. Kościuszki?

Potrzeba więcej pieniędzy na halę sportową dla szkoły w Kraśniku

Na inwestycję przy ZPO nr 1 przy ul. Kościuszki 23, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 i Przedszkole Miejskie nr 7 oczekują zarówno uczniowie, ich rodzice jak i nauczyciele. Wnioski płynące po otarciu ofert w przetargu zaplanowane prace nie napawają jednak optymizmem.

– Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli unieważnić przetarg na budowę hali sportowej przy ZPO nr 1 ze względu na zbyt dużą różnicę między środkami w budżecie, jakimi dysponujemy na to zadanie – ok. 14 mln zł, a kwotą z przetargu – 23,3 mln zł. W dodatku jest to zadanie, którego realizacja przekracza okres 12 miesięcy, co oznacza, że zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych wykonawca mógłby wystąpić o waloryzację wynagrodzenia – nawet do 50 proc. jego wartości. Przy obecnej, niestabilnej sytuacji w gospodarce i na rynkach finansowych, chociażby problemach wynikających z rosnącą inflacją, taka waloryzacja mogłaby być nieunikniona – przewiduje Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika.

Co w związku z tym? Czy możliwa jest rezygnacji z planów budowy hali? – W tej chwili nie ma decyzji o całkowitej rezygnacji z tego projektu, bo chcemy najpierw zweryfikować ewentualne możliwości pozyskania dodatkowego dofinansowania – odpowiada burmistrz.

Nie był to pierwszy przetarg ogłoszony przez miasto na to zadanie.

– To drugie postępowanie przetargowe dotyczące tej inwestycji. W pierwszym wpłynęły trzy oferty, najtańsza opiewała na kwotę 15 mln zł, pozostałe na 19,3 mln zł i 22,8 mln zł. Podmiot, który złożył najniższą ofertę, wycofał się jednak z postępowania, motywując to wzrostem kosztów i problemami z zatrudnieniem – było to już po wybuchu wojny na Ukrainie – wyjaśnia Daniel Niedziałek z Urzędu Miasta Kraśnik.

Na budowę hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ZPO Nr 1 w Kraśniku Urząd Miasta otrzymał dofinansowanie z Polskiego Ładu (12,6 mln zł).

Hala sportowa z zapleczem

Projektowany budynek podzielono na trzy segmenty, połączone ze sobą. Główną jego częścią ma być jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony segment sali sportowej z trybunami dla użytkowników sali oraz wydzielonymi boiskami sportowymi do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i badmintona. W budynki ma się też znaleźć pokój trenerów wraz z zapleczem sanitarnym, szatnie, magazyny na sprzęt sportowy i toalety. Zaś na I piętrze m.in. minisiłownia, sala zajęć fitness, szatnie i WC.