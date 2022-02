Kraśnik. Starosta apeluje o pomoc Ukraińcom. W poniedziałek rusza zbiórka darów

– Sytuacja na Ukrainie budzi w nas uzasadniony niepokój, agresja rosyjskich i białoruskich sił zbrojnych sieje śmiertelne spustoszenie. Historia uczy nas, że imperialistyczne zapędy Rosji są ogromnym zagrożeniem dla pokoju w Europie i na świecie – akcentuje Andrzej Rolla, starosta kraśnicki, który zwraca się z apelem do mieszkańcom powiatu kraśnickiego o pomoc Ukraińcom.

– W ramach Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze, którego jestem wiceprezesem, podjęliśmy działania w celu wsparcia naszych ukraińskich partnerów. Zwracam się z apelem o włączenie się w akcję wsparcia mieszkańców naszych miast partnerskich: Sławuty i Browarów – zachęca starosta.

– Od poniedziałku będą działać dwa punkty, do których można przynosić dary – zapowiada Marcin Nastarowicz z Biura Starosty. – Pierwszy w dzielnicy fabrycznej Kraśnika, w Starostwie Powiatowym przy al. Niepodległości 20, drugi w Zespole Szkół nr 1 tzw. Górce, przy ul. Armii Krajowej 25. Punkty te będą czynne w godz. 7.30 – 17. Działamy w ramach Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze. Zebrane w Kraśniku dary na bieżąco będą trafiać do Tomaszowa Lubelskiego skąd za pośrednictwem burmistrza tego miasta Wojciecha Żukowskiego będą przekazywane dalej na Ukrainę do naszych miast partnerskich - Sławuty i Browarów.

Zbierana będzie żywności długoterminowa i środki higieny osobistej, w tym w szczególności: kasza, ryż, makaron, konserwy, pasztety, mąka, sól, cukier, kawa, herbata, miód a także mydła, żele do mycia ciała, pasta do zębów jak też papier toaletowy i chusteczki higieniczne.

– Zebrana pomoc zostanie przekazana mieszkańcom miast partnerskich objętych działaniami wojennymi – dodaje starosta kraśnicki. – Już teraz dziękuję za włączenie się w akcję. Naszym obowiązkiem jest okazać solidarność i wsparcie sąsiadom zza wschodniej granicy, którzy zostali bestialsko zaatakowani przez reżim Kremla i Mińska. Nie możemy być obojętni na ludzką krzywdę.

W akcję pomocy Ukraińcom włączyło się już kilka kraśnickich firm. – Dzięki ich wsparciu zebraliśmy 30 tysięcy złotych – podlicza Marcin Nastarowicz. – Za te pieniądze zostaną zakupione sprzęt medyczny i materiały opatrunkowe, które trafią do szpitali w Żółkwi, Rawie Ruskiej i Lwowie.

Transport ma wyjechać w poniedziałek w samo południe.

Dodajemy, że starosta kraśnicki podjął też decyzję o przyjęciu dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Sławucie na Ukrainie. "Ewakuowani podopieczni wraz z opiekującą się nimi kobietą są w drodze do Polski" – czytamy w poście, opublikowanym dzisiaj na Facebooku, na stronie kraśnickiego Starostwa Powiatowego.