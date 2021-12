Budżet Kraśnika przyjęty. Jest deficyt

– Chciałbym wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne, w postaci budowy drogi gminnej ul. Wałowej (100 tys. zł, ze środków na rewitalizację miasta – red.) – oznajmił na środowej sesji budżetowej burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk, w miejscu w którym omawiał wydatki miasta zaplanowane na przyszły rok.

Kolejne dwie inwestycje, które zaproponował radnym to budowa ul. Mleczarskiej (200 tys. zł ze środków na rewitalizację miasta) i budowa parkingu przy ul. Zawadzkiego (500 tys. zł, przesunięcie środków z modernizacji basenu).

– Są to inwestycje, o których rozmawialiśmy i które również moim zdaniem powinny być zrealizowane w 2022 roku – zaznaczył Wojciech Wilk, który wyjaśnił, że urząd chce „w miarę szybko uruchomić przetarg na budowę parkingu, albo spróbować skorzystać z dofinansowania zewnętrznego”. – Z premedytacją zabieramy pieniądze z modernizacji basenu – przyznał Wilk. I zapowiedział: W pierwszym kwartale przyszłego roku przestawię państwu propozycje oszczędności, tak aby te pieniądze wróciły do puli przeznaczonej na budowę basenu. Bo one są potrzebne. I będą niezbędne do tego, żeby zamknąć finansowanie modernizacji krytej pływalni.

– Dziękuję, że pochylił się pan nad moimi wniosek budowy ul. Wałowej i Mleczarskiej. Mieszkańcy od wielu lat chodzą po błocie, ulicami, które są w centrum miasta – podkreśli radny Krzysztof Latosiewicz (klub radnych burmistrza Porozumienie i Rozwój).

– Gdyby tych poprawek nie było, trudno byłoby mi poprzeć ten plan budżetowy – przyznał radny Tomasz Saj (klub radnych PiS), mając na myśli przede wszystkim budowę parkingu pomiędzy ul. Kwiatkowskiego i ul. Zawadzkiego. – Mieszkańcy latami oczekują na tę inwestycję. I byli zapewniani, że ona będzie – dodał radny Saj, który podkreślił, że w tym rejonie miasta sytuacja z parkowaniem jest „dramatyczna”.

– Bardzo się cieszę, że w budżecie na 2022 r. znalazła się inwestycja polegająca na budowie ul. Kraszewskiego. Wielokrotnie o to wnioskowałam – podkreśliła radna Iwona Włodarczyk (Wspólny Kraśnik). – Cieszę się, że w końcu powstanie i tylko z tego powodu będę głosowała za budżetem. Nie zgadzam się z innymi jego zapisami. Uważam, podobnie jak moi przedmówcy, że na budowę hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 nas nie stać. To nie jest dobry pomysł – oceniła i zwróciła się też z apelem do burmistrza, by także znaleźć pieniądze na przebudowę ul. Staffa.

– Dziękuję za inwestycję, o którą prosiłam od wielu lat: budowę kolumbarium (inwestycja ta będzie finansowana z budżetu miejskiej spółki, Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego – red.) – mówiła przewodnicząca rady Dorota Posyniak (PiR).

Nie wszyscy radni mieli jednak za co dziękować.

– Żaden wniosek, który składaliśmy do budżetu, nie został przez pana burmistrza uwzględniony – podkreśliła Agnieszka Lenart (Lewica), która jest jedyną radną z osiedla kolejowego. Zaakcentowała, że nie tylko ona, ale też i mieszkańcy pamiętają „deklaracje i obietnice jakie były składane w trakcie kampanii wyborczej i w roku powyborczym”.

– Mówiliśmy o budowie boiska przy szkole i o tym, że chcemy zagwarantować młodzieży atrakcyjne spędzenie czasu. Mówiliśmy także o konieczności budowy drogi równoległej do ul. Wojskowej, w związku z wybudowaną drogą szybkiego ruchu. Mówiliśmy też o tym, że należy zadbać o otoczenie dworca kolejowego: odwodnienie i odnowienie tego terenu – wyliczała radna Lenart.

Ostatecznie projekt przyszłorocznego budżetu poparło 18 radnych. Przeciwko zagłosował radny Paweł Kurek (Polska 2050). Zaś od głosu wstrzymał się radny Jan Albiniak (Wspólny Kraśnik).

Budżetu miasta Kraśnika na 2022 w liczbach

Planowana kwota dochodów została określona na kwotę ponad 151 mln zł, a planowana kwota dochodów: ponad 162 mln zł. Deficyt w kwocie ponad 11 mln zł, ma być sfinansowany przychodami ze sprzedaży obligacji komunalnych (10 mln zł), reszta ma pochodzić z „wolnych środków na rachunku miasta”. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej „nie stanowi to istotnego zagrożenia dla kondycji finansowej miasta w 2022 i kolejnych latach”. Na przyszłoroczne inwestycje (w większości realizowanych przy współudziale środków zewnętrznych) urzędnicy zarezerwowali ponad 30 mln zł I jeszcze o długu miasta. Na koniec trzeciego kwartału 2021 r., zadłużenie wynosiło ponad 41 mln zł, zaś na koniec 2022 r. ma być na poziomie 46,5 mln zł.

Najdroższe inwestycje zaplanowane na 2022 rok (przykłady)

* Budowa krytej pływali (11 mln zł)

*Modernizacja oświetlenia (3,8 mln zł)

*Nowa Energia dla Kraśnika III – montaż 209 paneli fotowoltaicznych, 6 kotłów na biomasę (pellet), 51 instalacji kolektorów słonecznych (3,5 mln zł)

* budowa hali sportowej przy ZPO nr 1 z zapleczem technicznym i socjalnym a także pełnym wyposażeniem wraz z budową łącznika ze szkołą (3 mln zł)

* budowa ul. Kraszewskiego (1,2 mln zł)