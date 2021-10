Kraśnik. Zamknięty przejazd przez rynek

– Objazd poprowadzony jest ulicami Piłsudskiego i Strażacką oraz Podwalną, Krakowską i Klasztorną. Ulica Podwalna będzie ulicą dwukierunkową, a po prawej stronie, jadąc w dół od ulicy Krakowskiej, będzie zakaz zatrzymywania się – uprzedza kierowców Niedziałek. – Remont polega przede wszystkim wyrównaniu nawierzchni z kostki kamiennej, a także naprawie dodatkowych elementów – istniejących balustrad i wygrodzeń. I apeluje: – Prosimy o zwracanie uwagi na nowe znaki drogowe i stosowanie się do objazdów.

To nie jedyne utrudnienia w mieście, które są związane z trwającymi robotami. – Wielu mieszkańców narzeka na utrudnione poruszanie się w tym roku po mieście, co jest zrozumiałe, bowiem w tym samym czasie realizowanych jest kilka dużych projektów drogowych. Przepraszamy za te problemy, ale wynikają one głównie z tego, że na terenie Kraśnika w roli inwestorów występuje obecnie kilka podmiotów, nie tylko miasto – dodaje Niedziałek.

W pobliżu rynku trwają też prace związane z budową dworca przesiadkowego.