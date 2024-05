Politechnika Lubelska świętowała urodziny

13 maja to wyjątkowy dzień dla uczelni. W 1953 roku powstała Wieczorowa Szkoła Inżynierska, która była początkiem do powstania dzisiejszej Politechniki Lubelskiej.

Podczas dzisiejszej uroczystości, przyznano tytuły, odznaczenia i medale. Tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej otrzymał profesor Mieczysław Kuczma, specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej i transportu, który od niemal 20 lat współpracuje z uczelnią.

- To ogromny zaszczyt, że uczelnia, z którą współpracowałem na wielu płaszczyznach, obdarzyła mnie takim zaufaniem i tym zaszczytnym tytułem. To dla mnie też zobowiązanie do dalszej współpracy i działań na rzecz rozwoju lubelskiej uczelni oraz całego środowiska akademickiego w Polsce - mówi prof. Mieczysław Kuczma.