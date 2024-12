Miał być sylwester w Zakopanem, a jest utrata pieniędzy

Jak relacjonuje policja – 19-latek chciał wynająć domek letniskowy w Zakopanem na Sylwestra. W Internecie znalazł ciekawą ofertę, potem kontaktował się telefonicznie i e-mailowo na podany numer i adres. Młody mężczyzna otrzymał nawet skan rzekomej umowy do podpisania i wypełnienia. Gdy dopełnił wszystkich formalności, przelał na konto właściciela domku 1425 złotych.

– Nie pozostało praktycznie nic oprócz przygotowań do wyjazdu, jednak wtedy "wkroczyli do akcji" znajomi, którzy poinformowali go, że na portalach społecznościowych krąży informacja, że to oszustwo – mówi aspirant Paweł Cieliczko z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.