Można dostać 20 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

– Przyjęcie tej uchwały umożliwi urzędowi pracy przystąpienie do ważnego projektu. Jest to aktywizacja bezrobotnych po 30. roku życia, dla których do tej pory projektów aktywizacyjnych było bardzo mało – podkreślał podczas ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu Kraśnickiego, podczas której radni zajmowali się tym tematem Andrzej Tybulczuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku. – Działo się tak z tego względu, że większość projektów dotyczyła osób do 30. roku życia lub powyżej 50.

Dzięki projektowi kraśnicki PUP otrzyma ok. 2,5 mln zł na aktywizację ok. 260 osób bezrobotnych.

– To będą pieniądze na kilka form aktywizacyjnych – zaznacza dyrektor PUP w Kraśniku. – Przede wszystkim będą to staże, prace interwencyjne, czyli zatrudnienie subsydiowane, gdzie refundujemy część wynagrodzenia pracodawcy. Będą to również dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jak też refundacje zakładom pracy kosztów utworzenia miejsca pracy. Będą to również szkolenia – zarówno grupowe jak też indywidualne pod ofertę pracy.

Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wynosi 20 tys. zł. – Przy dotacji pieniądze te są przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia – wyjaśnia dyrektor Tybulczuk.

Osoba, która dotację otrzyma jest zobowiązana prowadzić działalność gospodarczą przez rok. – Po roku prowadzenia działalności kwota ta jest umarzana w całości – dodaje dyrektor PUP. – Przy refundacji jest to również 20 tys. zł na zakup maszyn, urządzeń, utworzenie tego stanowiska dla osoby bezrobotnej. Warunkiem jest utrzymanie tego stanowiska już ze środków własnych pracodawcy już przez okres 2 lat.

PUP w Kraśniku zakłada, że w lutym 2019 r. zostanie podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. – Z końcem lutego lub na początku marca będzie już można podpisywać umowy z tego projektu – zapowiada dyrektor PUP.

Osoby powyżej 30. roku życia stanowią sporą część osób zarejestrowanych w urzędzie pracy w Kraśniku. – Ok. 22-23 proc. to są bezrobotni do 30. roku życia, ok. 10 proc. to są bezrobotni po 50. roku życia, a reszta to jest właśnie ta grupa między 30 a 50 lat – wylicza Tybulczuk.

Warunek dotyczący wieku jest jednym z kryteriów. Aby skorzystać z pomocy należy być również osobą długotrwale bezrobotną, czyli zarejestrowaną w PUP co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich 18 miesięcy. Projekt jest adresowany również do osób o niskich kwalifikacjach zawodowych – od wykształcenia policealnego w dół, osób niepełnosprawne (z grupami) jak też rolników „wychodzących” z KRUS. – Chodzi o osoby mające gospodarstwo rolne o powierzchni do 2 ha przeliczeniowych, które są zarejestrowane jako bezrobotni – wyjaśnia dyrektor PUP w Kraśniku. – Chcą zrezygnować z KRUS-u, czyli idą do pracy i podlegają ubezpieczeniu w ZUS-ie.