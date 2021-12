Można jechać nowymi odcinkami S19. Via Carpatia otrzymała patrona

Drogowcy udostępnili do ruchu cztery odcinki drogi S19 między Lublinem a obwodnicą Janowa Lubelskiego. Kierowcy mają do dyspozycji około 47 km nowej trasy. To oznacza, że niemal całą drogę od Lublina do granicy z Podkarpaciem pokonamy ekspresówką.

Nowa trasa biegnie do Niedrzwicy Dużej, tam zjeżdżamy na starą „dziewiętnastkę”, by wrócić na trasę ekspresową przed Kraśnikiem. Stamtąd możemy już jechać w stronę Rzeszowa nową drogą.

Podróżując od strony Podkarpacia, warto w Niedrzwicy Dużej skręcić w prawo, w stronę Bychawy. To zalecana trasa dla samochodów osobowych. W ten sposób szybciej wjedziemy na ekspresówkę. Jeśli pojedziemy prosto, trafimy na rondo w rejonie Strzeszkowic, gdzie można spodziewać się korków.

– Do momentu oddania do użytku kolejnego odcinka Niedrzwica Duża - Kraśnik, co planowane jest w przyszłym roku, mogą tworzyć się w godzinach szczytu lokalne zatory na węźle Strzeszkowice i węźle Niedrzwica. W przypadku powstania zatoru, w oparciu o wcześniej opracowane i uzgodnione scenariusze, będą wdrażane stosowne zmiany w organizacji ruchu – informuje Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.

Imieniem prezydenta

Droga nr 19 to część międzynarodowej trasy Via Carpatia. W czwartek nadano jej imię Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Odpowiednią tablicę odsłonił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Lech Kaczyński dążył do integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej i ta droga jest jednym z tego elementów – mówił Jarosław Kaczyński. – Początkowo mówiono przede wszystkim o energetyce, ale później także o drogach, o infrastrukturze. Dziś istnieje plan na przeszło 600 mld euro, żeby stworzyć z Międzymorza pewną całość. Ta droga jest elementem tego planu.

Uroczystość z udziałem prezesa PiS zorganizowano na obwodnicy Janowa Lubelskiego. Na otwarciu pojawiło się kilkudziesięciu gości. Nie zabrakło parlamentarzystów PiS i członków rządu i lokalnych działaczy partii rządzącej.

Dzięki UE

Wybudowanie sześciu odcinków S19, prowadzących od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie kosztowało ok. 2,5 mld zł, z czego ok. 1,2 mld zł to dofinansowanie z UE.

– Oddane do ruchu odcinki to kolejny duży krok do wybudowania całego szlaku Via Carpatia na terenie Polski. Docelowo będzie on liczył około 700 km – mówi Tomasz Żuchnowski, p. o. Generalnego Dyrektora GDDKiA.

Kierowcy korzystający z nowych oddanych w czwartek odcinków powinni zwracać szczególną uwagę na znaki. Na niektórych fragmentach obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h. Drogowcy wciąż bowiem pracują przy budowie zabezpieczeń, blokujących dzikim zwierzętom dostęp do drogi. Prace zakończą się w przyszłym roku.