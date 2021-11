Polski Ład w powiecie kraśnickim. Na co rządowe pieniądze?

– Wszystkie gminy powiatu kraśnickiego otrzymały dofinansowanie na wnioskowane inwestycje, bez względu na opcję polityczną – podkreślał na posiedzeniu Rady Powiatu Kraśnickiego pod koniec października starosta kraśnicki Andrzej Rolla (Prawo i Sprawiedliwość).

Wczoraj, podczas konferencji prasowej starosta, sekretarz powiatu i przewodniczący rady powiatu odebrali z rąk posła Kazimierza Chomy i senatora Grzegorza Czeleja symboliczną promesę na 14 202 500 zł na inwestycje powiatowe.

Z Programu Inwestycji Strategicznych samorządy powiatu kraśnickiego otrzymały łącznie ponad 89,5 miliona złotych. Niektóre z gmin będą realizować więcej niż jeden projekt.

Zakrzówek

– Będziemy przebudowywać trzy odcinki dróg – mówi Józef Potocki, wójt gminy Zakrzówek. – Pierwsza – wewnętrzna w samym Zakrzówku, jest to droga dojazdowa do siedziby Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Jutrzenka i kilku innych firm. Droga jest bardzo zniszczona, jest jedyną w takim stanie drogą w Zakrzówku, dlatego jak najszybciej należy ją wyremontować. Poza tym chcemy wykonać drogę w Rudniku Pierwszym, o którą mieszkańcy walczą od jakiś 20 lat – ją także postanowiłem zgłosić do Polskiego Ładu, podobnie jak drogę Józefin – Świerczyna.

W Zakrzówku będzie też budowane nowe przedszkole. – Obecnie funkcjonuje w baraku, który częściowo jest przykryty eternitem – przyznaje wójt Potocki. – Moi poprzednicy mówili o potrzebie budowy nowego przedszkola, ale nie było na ten cel pieniędzy, aż do teraz. Postawimy budynek w nowym miejscu, w centrum Zakrzówka. Obiekt ze stołówką i salą ćwiczeń będzie przeznaczony dla 150 dzieci, w tym także tych najmłodszych – w wieku 1-3 lat. Grupa ta będzie działać na zasadzie Klubu Malucha.

Szastarka

Gmina Szastarka otrzymała dofinansowanie na trzy projekty. Jeden z nich dotyczy przebudowy stacji wodociągowych w miejscowościach – Polichna Pierwsza, Szastarka, Majdan Obleszcze, Moczydła Stare i Blinów Pierwszy. – Stacje pochodzą z latach siedemdziesiątych poprzedniego wieku. Połowę awarii, które mamy, to awarie tych urządzeń, dlatego też chcemy wymienić m.in. elementy sterowania – zapowiada wójt Artur Jaskowski.

Z rządowym dofinansowaniem zostanie wykonany też remont dróg gminnych w Hucie Józefów i w Majdanie Obleszcze. – Obecnie pierwsza z tych dróg stanowi dojazd do budowy drogi S-19, a także do domów i pól. Myślę, że ten projekt będzie realizowany wspólnie z gminą Modliborzyce – dodaje wójt gminy Szastarka, który zapowiada też prace budowlane w przychodni zdrowia w Polichnie (kompleksowa termomodernizacja budynku). – Wymienimy dach i okna, docieplimy ściany. Będzie też nowe oświetlenie wewnętrzne i ogrzewanie.

Kraśnik

Dofinansowanie z rządowego programu trafi także do Urzędu Miasta Kraśnik, z przeznaczeniem na budowę hali przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1, przy ul. Kościuszki. – Większość szkół miejskich dysponuje już nowoczesnymi obiektami sportowymi. ZPO nr 1 należy do tych, które ich nie mają i wychodzimy z tym projektem naprzeciw oczekiwaniom społeczności starej części miasta. To kolejna ważna i duża inwestycja w starej części miasta realizowana przez nasz samorząd w tej kadencji – zaznacza Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika. – Hala sportowa będzie nowoczesnym, wielofunkcyjnym obiektem w pełni przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, z widownią na 104 miejsca siedzące, boiskami do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i badmintona oraz dodatkową salą fitness i siłownią. Hala będzie połączona bezpośrednio z budynkiem szkoły.

Wartość projektu to 14 mln zł, z czego 90 proc. ma zostać pokrytych z dofinansowania. – A resztę dołożymy z budżetu miasta – dodaje burmistrz.

Annopol

Pieniądze trafią też do Annopola. Przy wsparciu z Polskiego Ładu zostanie wybudowany Bulwar Nadwiślański. „Inwestycja obejmuje budowę tarasu widokowego nad Wisłą o powierzchni 387,30 mkw, budowę budynku gospodarczego z toaletami, zakup i montaż siłowni zewnętrznej, skałki wspinaczkowej, oświetlenia solarnego, budowa ciągów pieszych, infrastruktury towarzyszącej (stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci), montaż tablic informacyjnych, bramek elektronicznych z systemem liczenia turystów, budowa monitoringu oraz nowe nasadzenia zieleni” – informują urzędnicy.

Wilkołaz

Dzięki dotacji zostanie wybudowane pierwsze w gminie Wilkołaz przedszkole w technologii pasywnej. – Obecnie gminne przedszkole funkcjonuje w szkole. W budynku jest użyczonych kilka sal dla najmłodszych dzieci – mówi Paweł Głąb, wójt gminy Wilkołaz. – Przygotowujemy dokumentację projektową dotyczącą budowy przedszkola. Mamy hektarową działkę na której stanie obiekt przeznaczony dla 150 dzieci, czyli 6 oddziałów. Budynek zostanie tak zaprojektowany, że będzie można później go rozbudować z przeznaczeniem na pomieszczenia dla żłobka.

Powiat

Z Polskiego Ładu będą remontowane też drogi powiatowe – w gminie Wilkołaz relacji Zdrapy – Pułankowice a także w gminach Szastarka i Trzydnik Duży. – Pierwsza z dróg łączy ekspresówkę S-19 z drogą wojewódzką nr 842. Jest to droga o znaczeniu strategicznym, w razie konieczności wyznaczenia objazdu będzie stanowić alternatywę dla S-19 – mówi starosta kraśnicki. – Z rządowym dofinansowaniem na poziomie 95 proc. chcemy także wyremontować drogę w Polichnie IV a także w Owczarni, która stanowi skrót dla kierowców jadących z Trzydnika Dużego do Kraśnika. Drogę tę trzeba m.in. poszerzyć.

Inwestycje zaplanowane przez pozostałe samorządy