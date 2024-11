Posiadał broń palną i amunicję. Teraz posiedzi w areszcie

Policjanci z Annopola w toku prowadzonego śledztwa zatrzymali 44-letniego mieszkańca Annopola. Mężczyzna usłyszał łącznie 7 zarzutów, a decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w policyjnym areszcie.

– Wśród zarzutów postawionych mężczyźnie są między innymi posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości z wynikiem ponad 2 promili, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, uszkodzenie mienia - w tym przez podpalenie, naruszenie nietykalności cielesnej nieletniego oraz kierowanie gróźb karalnych – informuje aspirant Paweł Cieliczko z kraśnickiej policji.

44-latek nie przyznał się do postawionych mu zarzutów. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, to grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.