Psychologiczna pomoc dla uczniów z Kraśnika i ich rodziców

– Długotrwałe zamknięcie szkół oraz ograniczenia związane z COVID-19 spowodowały pogorszenie się kondycji psychicznej dzieci, apatię, trudności w nauce. Brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami wiązał się często z nadużywaniem internetu i mediów społecznościowych – zwraca uwagę Daniel Niedziałek z Biura Burmistrza Kraśnika. – To niebezpieczne zjawiska, które mogą w konsekwencji doprowadzić do uzależnienia od gier, prób sięgania po narkotyki i inne używki. Dlatego samorząd postanowił zrealizować projekt „PoCOVIDowe wsparcie psychologiczne dla dzieci w wieku 7-15 lat”, sfinansowany z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Z bezpłatnej pomocy mogą skorzystać zarówno uczniowie, jak też ich rodzice.

– Projekt adresowany jest do grupy 20 uczniów. Psychologowie najpierw przeprowadzą wywiad z rodzicami lub opiekunami, a potem dwie sesje z dziećmi – zapowiada Wojciech Wilk, burmistrz miasta Kraśnik. – Na koniec wspólnie omówiona zostanie diagnoza i wskazanie, czy konieczna będzie terapia, czy też rozwiązanie problemów uda się w warunkach domowych. Jeśli zainteresowanie projektem będzie duże, to poszukamy możliwości finansowania go w przyszłym roku.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w dniach 5-15 września pod numerem telefonu: 533 266 120.

Diagnozą zajmą się psychologowie z Gabinetu Sport&Reha Kraśnik.