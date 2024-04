Stary Kraśnik rozbłyśnie parkiem

W najbliższych latach samorządy będą mogły skorzystać nie tylko ze środków unijnych. Do dyspozycji będą dotacje z KPO, nad którymi pieczę sprawuje rząd oraz fundusze szwajcarskie. Miasto przygotowało projekty, które będą mogły być finansowane z tych właśnie źródeł.

– Obecna kadencja to dla starej dzielnicy bardzo dobry czas — przekonuje burmistrz Wojciech Wilk. – Jesteśmy też gotowi do realizacji kolejnych projektów. Mamy gotową dokumentację i wiemy skąd pozyskać środki zewnętrzne.

„Light Park” ma być magnesem dla młodych kraśniczan. – Zaprojektowaliśmy przestrzeń podzieloną na strefy. Zaplanowaliśmy Centrum Robotyki, Strefa Food Court — aleję restauracyjną, bowling ze ścianą wspinaczkową, strefa relaksu wzdłuż rzeki, aleje sportowe, strefa rekreacyjna przy fontannie oraz imprez okolicznościowych i handlową – wyjaśnia burmistrz Wilk.

Kolejny projekt dotyczy rewitalizacji placu przy ul. Chopina na osiedlu Koszary. Tam miasto planuje budowę parkingu na minimum 60 miejsc, wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią, fontanny, wygrodzenie części placu z przeznaczeniem na psi wybieg, rozbudowę placu zabaw o nowe urządzenia i zestawy dla dzieci, budowę altany z tężnią solankową. Cały teren w jak największej części będzie miał nawierzchnię trawiastą z licznymi nasadzeniami drzew, krzewów i kwiatów. – Chcemy, aby było to miejsce odpoczynku, zabawy i rekreacji dla dzieci, młodzieży, osób starszych, przyjazne dla wszystkich, również dla naszych psich pupili – mówi Wojciech Wilk.

W latach 2019 – 2024 w starej części miasta samorząd odrestaurował zabytkową kamienicę przy Kościuszki 26, gdzie mieści się filia domu kultury z ciekawą ofertą dla dzieci. Na osiedlu Koszary nową siedzibę główną zyskała Miejska Biblioteka Publiczna. Powstało także centrum przesiadkowe dla komunikacji publicznej i prywatnej. Miasto wyremontowało również kilka mniejszych ulic, które bardzo długo pozostawały zapomniane i szykuje się do inwestycji drogowych na Osiedlu Kolejowym.

Z kolei stworzenie Regionalnego Centrum Turystyki i Wypoczynku nad Zalewem Kraśnickim to inwestycja wpisana do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który obejmuje Kraśnik i sąsiednie gminy. Na ten projekt środki finansowe są już od dłuższego czasu zabezpieczone. Chodzi o budowę mariny, wypożyczalnię sprzętu wodnego, stworzenie deptaka, budowę nowego dużego molo i pomostów dla wędkarzy, rozbudowę boisk i kempingu oraz budowę parku linowego.