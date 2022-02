Urządził w domu krwawą rzeź. Martwego psa wyniósł w reklamówce

We wtorek policjanci z Kraśnika otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań, mężczyzna zabił psa. Policjanci nie zastali tam ani rzekomego sprawcy, ani zwierzęcia, jednak okoliczności, m.in. ujawnione ślady, wskazywały na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.

Policjanci przeczesywali okoliczne zagajniki i zarośla, w pomoc włączyła się również kraśnicka Straż Miejska. W końcu policjanci natrafili na schowaną w krzakach torbę na zakupy. Wewnątrz znajdowały się zwłoki zwierzęcia, owinięte foliową reklamówką.

Na miejscu przeprowadzone zostały oględziny z udziałem lekarza weterynarii, który potwierdził, że pies zginął wskutek zadanych ran przy użyciu ostrego narzędzia.

Sprawca tego czynu, 32-latek, został zatrzymany przez patrol dzielnicowych, miał w organizmie ponad 1,5 promila. Trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych kraśnickiej komendy.

– Mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o ochronie zwierząt dotyczący zabójstwa psa ze szczególnym okrucieństwem. do którego ostatecznie się przyznał, Jak powiedział 32-latek, to najpierw pies ugryzł jego, więc dlatego zabił go nożem. Jak ustalili policjanci, zwierzę należało do jednego z członków rodziny – relacjonuje

Wczoraj prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Zgłoś znęcanie się nad zwierzętami

Kraśniccy policjanci przypominają, że jeśli ktoś posiada informacje lub jest świadkiem znęcania się nad zwierzętami, proszony jest o kontakt z policją, bądź pod numerem 112. Można też wysłać wiadomość na adres mailowy rzecznik.kppkrasnik@lu.policja.gov.pl (w tytule należy wpisać „Zielona strefa”).