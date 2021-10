Zbliżają się wybory? Nietypowy baner w Kraśniku

– Postanowiłem kandydować do Młodzieżowej Rady Miasta, bo chciałbym aby w Kraśniku powstało Centrum Lego – mówi Mateusz Czerw, uczeń klasy VII Społecznej Szkoły Podstawowej im. 24 Pułku Ułanów w Kraśniku. Jest jednym z 58 kandydatów, którzy będą walczyć o mandat w młodej radzie. – Klocki Lego lubię odkąd miałem 4 lata. To moja największa pasja. Bardzo lubię przygotowywać makietę z budynkami. Budować miasta z kamienicami, księgarnią czy pocztą.

Siódmoklasista postanowił powalczyć o mandat i zachęca do tego uczniów ze swojej szkoły w dość oryginalny sposób. – Z pomocą rodziców wywiesiłem baner wyborczy. W szkole powiesiłem też plakat, na którym znalazły się również klocki Lego – mówi 12-latek.

Do Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik mogą kandydować uczniowie szkół podstawowych – klasy 7 i 8 a także młodzież ze szkół średnich.

– W naszej szkole jest sześciu kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik na trzy miejsca. Kandydują cztery uczennice i dwóch uczniów. Dwie osoby z tej grupy działają w samorządzie uczniowskim – mówi Mariusz Bieniek, nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku (tzw. „Górki”), koordynator do spraw wyborów Młodzieżowej Rady Miasta. – Na tablicy w holu zostały wywieszone informacje o uczniach, który kandydują. Są ich biogramy a także programy wyborcze, które dotyczą m.in. współpracy z urzędem miasta i miastami partnerskimi Kraśnika, oczywiście w kontekście „Górki”. W szkole są też wywieszone plakaty zachęcające uczniów do wzięcia udziału w wyborach.

Głosowanie miało zostać przeprowadzone już kilka dni temu. Do wyborów jednak nie doszło. – Do końca tygodnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6, ze względu na sytuację covidową, uczestniczyli w zajęciach szkolnych w trybie zdalnym – wyjaśnia Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika. – W związku z tym wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, które były zaplanowane na 20 października, nie mogły być przeprowadzone. Na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miasta Kraśnik, która reguluje tryb przeprowadzenia tych wyborów, nie ma możliwości ich organizacji w różnych terminach w różnych placówkach. Sytuacja covidowa w szkołach cały czas się zmienia. Wybory przełożyliśmy na 27 października, ale na wszelki wypadek na najbliższej sesji Rady Miasta (w czwartek 28 października-red.) chcemy wprowadzić zmiany w uchwale, aby można było wybory przeprowadzić w poszczególnych placówkach w różnych, bliskich terminach.

– W szkole mamy ok. 700 uczniów uprawnionych do głosowania z liceum i technikum – mówi Mariusz Bieniek. – Powołaliśmy już szkolną komisję do liczenia głosów. Samo głosowanie, że względu na obostrzenia związane z koronawirusem może być nieco utrudnione technicznie. Dlatego też prawdopodobnie będziemy wyznaczać godziny, w których będą głosować poszczególne klasy.

Prawo do głosowania mają uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych a także szkół ponadpodstawowych (którzy ukończyli 11 lat, a nie ukończyli 19 lat w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory).