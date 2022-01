Nowe części S17. Wiadomo, jak chcą poprowadzić trasę

Chodzi o dwa odcinki drogi ekspresowej numer 17: Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód. Do ich budowy jeszcze daleko, a na razie trwają prace projektowe. Opracowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, a dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej będzie można przygotować dokładny projekt i ogłosił przetarg na prace budowlane.

Dobrą, dla kierowców, informacją jest to, że lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wystąpił o wydanie decyzji środowiskowej dla wspomnianych części S17. Teraz dokumentami zajmuje się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Jednocześnie poznaliśmy pierwsze szczegóły planowanych inwestycji. – Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasami awaryjnymi). Przebiegać będzie nowym śladem. W ramach inwestycji powstaną m.in. obiekty inżynierskie, w tym węzeł drogowy Zamość Północ, drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także urządzenia ochrony środowiska – wylicza GDDKiA.

Co do odcinka Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,6 km) drogowcy preferują wariant przebiegu trasy rozpoczynający się za węzłem Łopiennik. – Następnie, za Łopiennikiem Górnym, trasa ekspresowa przybliży się do obecnej drogi krajowej nr 17 i przebiegać będzie wzdłuż niej. Dalej od zachodniej strony ominie cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, położony w lesie w Łopienniku Górnym, a także zabudowania w miejscowości Zakręcie – opisuje GDDKiA.

Fragment Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ok. 12 km) ma – jak to wskazują drogowcy - omijać Zamość po północno-wschodniej stronie. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 843 planowany jest węzeł Zamość Północ. – Następnie droga przetnie istniejącą linię kolejową w okolicach miejscowości Reforma. Odcinek kończyć będzie się w okolicach Kolonii Jarosławiec, przed węzłem Zamość Wschód – opisuje wariant GDDKiA.