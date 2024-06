Wystraszony szczeniak przy DK17. Policja poszukuje właściciela

Dzisiaj rano patrol krasnostawskiej drogówki zwrócił uwagę na błąkającego się pieska w miejscowości Dziecinin. - Szczeniak znajdował się w rejonie drogi krajowej numer 17. Był wyraźnie wystraszony - relacjonuje starszy sierżant Anna Chuszcza z krasnostawskiej komendy.

Policjanci zaopiekowali się zwierzakiem. - Na szczęście nie posiadał żadnych widocznych obrażeń. Nie miał też obroży z kontaktem do właściciela, dlatego mundurowi przekazali pieska lekarzowi weterynarii, który zaopiekuje się nim do czasu odnalezienia właściciela- zaznacza starszy sierżant Chuszcza. Policja wyjaśnia, jak doszło do tej sytuacji. - Apelujemy do wszystkich właścicieli czworonogów o zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzaków, by nie dopuścić do ich ucieczki- przypominają policjanci.