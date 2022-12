Drogo jak za barszcz z uszkami. Sprawdzamy ceny świątecznych dań w Lublinie

Tradycja kontra nowe smaki szefa

Mimo wyższych cen zainteresowanie cateringiem świątecznym w Jagience jest gigantyczne. Jeszcze przed opublikowaniem menu klienci już prosili o wpisanie ich zamówień „do zeszytu”. Podobnie w Sielsko-Anielsko. Odkąd opublikowano świąteczny jadłospis, telefon na który przyjmowane są zamówienia nie milknie.

– Zainteresowanie jest duże. Mamy już ok. 45 zamówień, a przecież przyjmować będziemy je aż do 20 grudnia – mówi Paweł Lubański, menadżer Locomotivy i dodaje, że być może jest to związane też ze zmianą oferty. – Mamy nowego szefa kuchni. Dlatego zdecydowaliśmy się zostawić w ofercie świątecznej najchętniej wybierane danie i dodać do nich nowe autorskie potrawy. Wśród nich jest m.in. krem chrzanowy na zakwasie z prażonymi migdałami; pumpernikiel z łososiem, figą, twarogiem koperkowym, piklowaną cebulką i mojo z wasabi oraz filet z karpia w sosie z suszu wigilijnego, bulgur z grzybami i szpinak z suszonymi pomidorami.

– W tym roku nowością jest pasztet z żurawiną. Mieliśmy o to niego sporo zapytań i dlatego wprowadziliśmy go do oferty – mówi Jacek Abramowski i dodaje, że zainteresowanie ofertą jej duże. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 grudnia.

Tylko dwie nowości (zupa grzybowa i łazanki z kapustą i grzybami) w Jagience.

– Nasi klienci przyzwyczajeni są do bardzo tradycyjnych potraw. Uwielbiają te smaki i wracają do nich co rok. Nowości przygotowujemy trochę na własne ryzyko – śmieje się Ewa Banach i dodaje, że zamówienia można składać do 20 grudnia.