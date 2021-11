Chcą milionów za most w Łęcznej

Most ma powstać po lewej stronie, jadąc trasą od Lublina. Jak informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, kiedy we wrześniu ogłaszała przetarg na budowę, nowa konstrukcja ma być szerszej od obecnej.

– Jezdnia będzie mieć siedem metrów szerokości, a po obu stronach powstaną półmetrowe opaski bezpieczeństwa oraz ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,9 metra – wyliczał Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA w Lublinie.

Most, którym dziś można przekroczyć Wieprz w Łęcznej, pochodzi z 1966 roku. Jest w kiepskim stanie technicznym, a nowa konstrukcja ma być przystosowana do obciążeń do 50 ton.

Już wiadomo, że o zamówienie stara się 11 firm i kilka złożonych ofert mieści się w budżecie założonym przez drogowców. GDDKiA ma zamiar wydać 43,2 mln zł. Najmniej za swoje usługi chce firma Budimex, która proponuje 36,4 mln zł. Najwyższą propozycję złożył Intop Tarnobrzeg. To 42,9 mln zł.

Rozpoczęcie prac planowane jest w I kwartale 2022 roku, a zakończenie na przełomie 2023 i 2024 roku. Stary obiekt wykorzystany będzie jako most objazdowy na czas prowadzonych robót.