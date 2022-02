Do Łęcznej wjedziemy nowym mostem. Stary zostanie rozebrany

Stary most jest na granicy swojej żywotności. Wiedzą o tym wszyscy, którzy jadą latem z Lublina na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie lub dalej nad Jezioro Białe. A trzeba zaznaczyć, że każdego dnia przejeżdża tędy ponad 12 tys. kierowców. Most powstał w 1966 roku i jego dni są już policzone. Zastąpi go nowa przeprawa, która będzie usytuowana po lewej stronie patrząc od wjazdu do strony Lublina. Dzięki temu obecna droga krajowa 82 zostanie nieco wyprostowana w kierunku skarpy nad rzeką. Przy okazji ucierpi przyroda – pod budowę trzeba będzie wyciąć około 50 drzew.

W przetargu wpłynęło 11 ofert. Najwięcej punktów można było dostać za cenę (60 proc.), a po 20 proc. za doświadczenie kierownika budowy i długość gwarancji. Najkorzystniejszą ofertę – na 36,6 mln zł – złożyła firma Budimex. Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad w Lublinie spodziewała się, że trzeba będzie wydać nawet ponad 40 milionów.

Szerzej, bezpieczniej

Nowa przeprawa nad Wieprzem będzie szersza. Jezdnia będzie mieć siedem metrów, a po obu stronach powstaną półmetrowe opaski bezpieczeństwa oraz ścieżki pieszo-rowerowe o szerokości 3 metrów.

Konstrukcja mostu będzie przystosowana do obciążeń do 50 ton (obecnie jest to 20 ton). Dzięki budowie w nowej lokalizacji zmniejszy się też plątanina sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oś drogi oddali się od najbliższych zabudowań, a po tej stronie mostu będą tez ekrany akustyczne.

Podpisanie umowy planowane jest w pierwszej połowie roku. Od tego momentu wykonawca będzie miał 23 miesiące na budowę. W trakcie prac planowane są zmiany w organizacji ruchu na DK82. Kierowcy musza się liczyć m.in. z ograniczeniem prędkości w rejonie placu budowy.

– Stary most wykorzystany będzie jako most objazdowy na czas robót i zostanie rozebrany po oddaniu do użytku nowego mostu – zapowiada Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.

Grzegorz Kuczyński, rzecznik UM w Łęcznej, nie ukrywa satysfakcji z inwestycji. – To oczywiście dobra wiadomość dla kierowców i mieszkańców, bo znacząco zwiększy się przepustowość mostu i komfort jazdy – komentuje. – Przy okazji tej inwestycji jako miasto przymierzamy się do opracowania koncepcji ścieżki rowerowej dookoła Łęcznej, która wpisałaby się w nowy most. Przy rzece mogłaby powstać przystań rowerowa. Pieniędzy na ten cel będziemy szukać w Polskim Ładzie lub w funduszach na rewitalizację.