Na otwarcie tej restauracji czeka Łęczna i jadący nad jeziora. To już tuż-tuż

Lokal otwarty będzie najprawdopodobniej tak jak punkty w mniejszych miejscowościach m.in. Hrubieszowie: od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę od 7:00 do 24:00, a w piątki i soboty od 7:00 do 1:00. W tych samych godzinach zmotoryzowani goście mogą skorzystać także z linii McDrive.

Obecnie w regionie mamy 19. restauracji McDonald's. Działają w Lublinie (7), Zamościu (2), Białej Podlaskiej, Chełmie, Krasnymstawie, Kraśniku, Świdniku, Puławach, Łukowie, Hrubieszowie oraz na MOP Markuszów przy trasie S17 Lublin-Warszawa (2).

McDonald’s Polska rozpoczął działalność w 1992 roku, otwierając pierwszą restaurację w Warszawie. Na koniec ubiegłego roku w Polsce działało ponad 540 restauracji sieci, które zatrudniały ponad 31 tysięcy osób. Prawie 90 proc. nich stanowiły obiekty prowadzone przez ponad 90 niezależnych przedsiębiorców w oparciu o umowę franczyzy z McDonald’s.