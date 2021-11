Niestraszne mu bakterie i wirusy. Nowy oczyszczacz powietrza już działa w szpitalu w Łęcznej

– To urządzenie filtruje powietrze cztery razy na godzinę, w całości je sterylizując. Pozbawia je bakterii, pyłów, wirusów, w tym SARS-CoV-2. Głównym czynnikiem jest filtr Hepa 14, który jest używany na przykład na salach operacyjnych – tłumaczy Rafał Torczyński z firmy IOS Polska, producenta innowacyjnych urządzeń do oczyszczania powietrza. – Jego pracę wspomaga między innymi lampa UVC. Dezynfekuje wszystko, co osiada na filtrze. Urządzenie może być wykorzystywane nie tylko w przestrzeniach szpitalnych, ale też np. szkolnych. Pod kątem przemysłowego wykorzystania, jesteśmy na rynku pierwsi.

Firma powołuje się na badania skuteczności wykonane na Uniwersytecie Warszawskim. – Zaudytowaliśmy się na Wydziale Biologii. Podczas badań okazało się, że urządzenie w ciągu godziny dosłownie „wymiotło” wszelki pył i zapachy. Ponadto w tym samym czasie poradziło sobie z przygotowanymi na potrzeby tego badania bakteriami i grzybami – zaznacza Torczyński i dodaje, że skuteczność potwierdziły też trzy inne jednostki naukowe w Niemczech, gdzie urządzenie jest produkowane.

Urządzenie zasysa od góry zanieczyszczone powietrze, a czyste wypuszcza dołem. W ciągu godziny jest w stanie oczyścić nawet 150-metrowe pomieszczenie.

– Okres epidemii jest trudny dla szpitala pod względem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi. Środowisko szpitala nadal budzi pewien niepokój u pacjentów, którzy mimo że powinni korzystać z naszych świadczeń, to zwyczajnie po ludzku się boją – zaznacza Krzysztof Bojarski, dyrektor szpitala w Łęcznej, który jako pierwszy korzysta z innowacyjnych urządzeń. – Dlatego nawiązaliśmy współpracę z firmą IOS Polska. Urządzenia do oczyszczania powietrza ulokowaliśmy w obszarach szpitala, w których przez długi czas przebywa dużo pacjentów i pracowników szpitala. Na razie urządzenia pracują w przychodni specjalistycznej, obok rejestracji, w nocnej i świątecznej opiece medycznej oraz w dziale rehabilitacji.

W następnej kolejności będzie wykorzystywane we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń. – Mobilność urządzenia to też jego zaleta. Dzięki temu możemy je umieszczać w różnych miejscach – mówi dyr. Bojarski. – Firma IOS wypożyczyła nam te urządzenia. Potem będziemy weryfikować ich działanie poprzez badania czystości powietrza.