Od kilku dni internauci komentują, że jadąc autem mijali stojącego w zbożu strusia. Kolejne osoby potwierdzają jego obecność a inni szydzą, by nie jeździli po pijanemu. Wczoraj zdjęcie młodego ptaka z prośbą by zawiadomić o miejscu jego pobytu opublikowała gmina Mełgiew w powiecie świdnickim. Urzędników zaalarmowali mieszkańcy i to oni sfotografowali uciekiniera lub uciekinierkę.

- Jest młody, nie ma jeszcze roku, dopiero później daje się ustalić jakiej płci jest struś, więc nie wiemy czy to on czy ona. Wykluł się w naszym gospodarstwie, w którym od kilku lat hobbystycznie trzymamy parę strusi. To miało być hobby a się zrobiła sława na dwa powiaty – komentuje właścicielka uciekiniera. – One żyją zamknięte w zagrodzie ale ktoś przez nieuwagę zostawił otwartą furtkę i jedno młode wyszło na otwartą przestrzeń. To faktycznie bardzo szybkie, zwrotne zwierzęta, widzimy to każdego dnia – dodaje kobieta.

Właściciele strusiego dziecka proszą o pomoc. Co zrobić, gdy ktoś zobaczy w swojej okolicy zbiega? Najlepiej otworzyć furtkę własnej posesji i odejść by młode spokojnie weszło na ogrodzony teren. I dać znać, gdzie ptak jest. Gonienie za nim nie ma sensu, zwłaszcza na dużym terenie. Określenie „pędziwiatr” jest adekwatne. Jest szansa, że nic się złego mu nie przytrafi, bo boi się szumu i raczej nie wejdzie na jezdnię.

- Lubią sałatę, jabłka, ale są bardzo płochliwe i raczej młode się nie skusi i nie podejdzie do obcego. Proszę podkreślić, że one nie robią żadnej krzywdy i nie są żadnym zagrożeniem dla ludzi – tłumaczy właścicielka strusi, które mieszkają w gospodarstwie w powiecie łęczyńskim.

Widząc młodego można zadzwonić do naszej redakcji (691 770 010) albo w godzinach urzędowania do Urzędu Gminy Mełgiew (81 46 05700 lub 81 4605701).