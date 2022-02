Wygrał 4 miliony w Lotto. Zagrał w centrum Lublina

Wyniki losowania Lotto z 10 lutego to: 6, 20, 21, 36, 41, 46.

Punkt Lotto, gdzie odnotowano wygraną, znajduje się w centrum handlowym Lublin Plaza przy ul. Lipowej 13.

To już 20. „szóstka”, która padła w Lublinie – wliczając w to wczorajszą wygraną, w mieście trafiono 17 głównych wygranych w Lotto oraz 3 główne wygrane w Lotto Plus. Lubelskim rekordem w grach liczbowych LOTTO pozostaje wygrana z 9 kwietnia 2020 roku, kiedy to grający wygrał ponad 23,7 mln zł w kolekturze przy ul. Kunickiego 141.