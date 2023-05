Lubartów. To tu będą rozwijać ultranowoczesne światłowody. Powstaje centrum badawcze za 90 mln zł

Pierwszy polski światłowód opracowali naukowcy z lubelskiego UMCS-u w 1978 roku. Rok później z powodzeniem połączyli nim dwie centrale telefoniczne oddalone od siebie o 2,5 km. Była to pierwsza tego rodzaju linia w kraju i jedna z nielicznych w Europie. Od tamtej pory światłowody stały się popularnym sposobem przesyłu danych, który w XXI wieku służy głównie do komunikacji internetowej.

Rozwojem tej technologii obecnie zajmuje się m.in. grupa InPhoTech z siedzibą w Ołtarzewie koło Ożarowa Mazowieckiego, której (we współpracy z lubelskimi naukowcami) udało się opracować i opatentować światłowód siedmiordzeniowy. Testy wykonane dwa lata temu przez Orange wykazały, że jego przepustowość jest ogromna. Każdy ze rdzeni uzyskał 1,6 tys. gigabitów na sekundę, co dało łącznie transmisję na poziomie 11,2 tys. Gb/s, czyli 11,2 Tb/s (terabita).

Tego rodzaju światłowody będą udoskonalane i wytwarzane w Lubartowie. Zajmie się tym spółka IPT Fiber z Lublina, która należy do InPhoTech. We wtorek, 9 maja, w specjalnej strefie ekonomicznej przy ul. Gazowej wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego centrum badawczo-rozwojowego światłowodowych technologii. Wartość tego zadania to ponad 90 mln zł, z czego ponad 51 mln zł to wysokość unijnego dofinansowania.

- Centrum ma zostać wyposażone w specjalistyczny sprzęt i aparaturę służącą do wykonywania badań i rozwijania nowych światłowodów w skali półprzemysłowej - informuje Urząd Marszałkowski w Lublinie, który wspiera lubartowską inwestycję.

Polskie, superszybkie siedmiordzeniowe światłowody mają otrzymać zastosowanie m.in. w sektorze wojskowym, medycznym oraz wspierać elektroniczne systemy ochrony granic państwowych. Ich parametry mogą wspierać również rozwój sektora IT oraz rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji.

Za budowę zakładu w Lubartowie odpowiada firma Strabag. Prace powinny zakończyć się w przyszłym roku. IPT Fiber najpewniej zatrudni specjalistów od fotoniki, inżynierów oraz pracowników obsługujących półprzemysłowe linie produkcyjne.