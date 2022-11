Mieszkańcy marzyli o niej od lat. Unia Europejska dołoży pieniędzy na budowę kładki w Lubartowie

Nie raz pisaliśmy o narzekaniach mieszkańców Lubartowa. Ci z os. Królów Polskich i Al. Zwycięstwa od dawna apelowali o kładkę, która pozwoli im bezpiecznie przejść na drugą stronę torów.

– Prosimy o pochylenie się nad naszą niedolą – pisali do naszej redakcji. – Nieformalne przejście przez tory funkcjonowało w tym miejscu od czasów kolei carskiej, aż do chwili obecnej. Aktualnie wzmożony ruch kolejowy to uniemożliwia. Tory w sztuczny sposób dzielą miasto na dwie części. Brak kładki stanowi ogromną uciążliwość dla ruchu pieszego mieszkańców, szczególnie dla dzieci i osób starszych.

W końcu, pod koniec 2021 r., kolejarze podpisali umowę na zaprojektowanie kładki. – Wykonawca, firma YLE Inżynierowie, przygotuje projekt, wniosek o dofinansowanie i pozyska decyzje administracyjne w ciągu ośmiu miesięcy. Wartość umowy to ponad 500 tys. zł netto – podał wówczas Karol Jakubowski ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, która zamówiła projekt.

To będzie konstrukcja mierząca 50 m długości. Wejście na obiekt z jednej strony zapewni chodnik, bo konstrukcja kładki będzie na poziomie gruntu, a z drugiej, gdzie jest spadek, będą schody i pochylnia.

Teraz marszałek województwa przeznaczył na inwestycje dodatkowe pieniądze, a środki pochodzą z UE. Jarosław Stawiarski podpisał aneks do umowy o dofinansowaniu projektu dotyczącego rewitalizacji

linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów - Parczew. Wartość wszystkich prac to prawie 121 mln zł.

– Zakres prac przewidziany w pierwotnym projekcie został powiększony o budowę kładki dla pieszych. Realizujemy w ten sposób cel społeczny polegający na zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców – mówi Jarosław Stawiarski.

Kładka stanie między przystankami Lubartów Słowackiego i Lubartów Lipowa w ciągu alei Zwycięstwa i ulicy Spacerowej.