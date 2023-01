Las w okolicy Lubartowa i ostrzeżenie. Uwaga, mogą strzelać

0 A A

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Archiwum)

Wybieracie się do lasu w okolicach Wólki Zawieprzyckiej czy Rokitna, w dniach od 10 do 13 stycznia, to uważajcie. Myśliwi zapowiadają polowania zbiorowe.

