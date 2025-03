10 milionów złotych od ministra Sławomira Nitrasa na lubelski sport

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras w towarzystwie wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego spotkał się w czwartek w LUW z samorządowcami oraz przedstawicielami klubów sportowych z województwa lubelskiego. Ogłosił jednocześnie dwa nowe programy rozwoju infrastruktury sportowej i wsparcia klubów z naszego regionu.

– Za nami bardzo dobre spotkanie z samorządowcami i klubami sportowymi. Ten rząd nie tylko mówi o dobrej współpracy, ale jest jej realnym partnerem. Była to okazja, by dowiedzieć się o nowych programach ministerialnych, które niebawem będą do dyspozycji – mówił wojewoda lubelski na konferencji prasowej tuż po zakończeniu spotkania.

– Przyjechałem tu z jednego, bardzo konkretnego powodu. Dostrzegłem krzywdę, która dotknęła województwo lubelskie, a konkretnie potencjalnych beneficjentów, samorządy, czy kluby sportowe i organizatorów zajęć sportowych – rozpoczął minister Sławomir Nitras. – Ta krzywda związana jest z decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego, który zdecydował się uszczuplić pieniądze należne sportowi lubelskiemu i przekazać je Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. Tak jednak nie powinno być. Pieniądze publiczne, należące do samorządu województwa nie są po to, by pomagać kolegom. Te pieniądze powinny zostać przeznaczone dla województwa lubelskiego, lubelskich klubów i samorządów, które inwestują w bazę sportową regionu – to są zadania samorządu województwa. Zaś wspieranie i finansowanie PKOl to zadanie państwa, z którego w pełni się wywiązujemy – dodał minister.

Podczas konferencji prasowej minister Sławomir Nitras ogłosił i podpisał dwa nowe ministerialne programy rozwoju infrastruktury sportowej i wsparcia klubów z województwa lubelskiego.

– Przygotowałem specjalny program rekompensaty za krzywdę, wyrządzoną przez samorząd, dla województwa lubelskiego i podkarpackiego, które jest w podobnej sytuacji. Z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczę tylko dla tych dwóch regionów środki finansowe dla klubów sportowych i organizatorów zajęć sportowych. Wartość tego programu to 5 mln złotych – ogłosił Sławomir Nitras.

Konkurs zostanie ogłoszony i opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa jeszcze dzisiaj (w czwartek, 13 marca). Będzie miał charakter ciągły, więc aplikacje można będzie składać od 14 marca, ale także w momencie, gdy dana impreza sportowa będzie się odbywała. Program potrwa rok.

Dodatkowo, jak podkreślił minister, w 2024 roku zaproponował on przystąpienie marszałkom wszystkich województw do programu polegającemu na tym, iż środki na rozbudowę infrastruktury sportowej, które do tej pory leżały w gestii ministerstwa, miałyby zostać przekazane samorządom.

– To nie minister miał więc decydować, w jakim mieście budować boiska, czy sale przyszkolne lub korty tenisowe. Te decyzje scedowałem na marszałków i sejmiki województw, który lepiej znają potrzeby społeczności lokalnej. Takie umowy podpisałem jak na razie z 13 marszałkami. W związku z decyzją marszałka Jarosława Stawiarskiego, z nim takiej umowy nie zawrę. Nie zrobię tego dlatego, że uszczuplenie przez niego pieniędzy samorządu, nie daje mi gwarancji, że Zarząd Województwa w sposób uczciwy i transparenty rozdysponuje te pieniądze – podkreślił Sławomir Nitras.