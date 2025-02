Prawie 260 mln zł na drogi w Lubelskiem. Gminom pomoże państwo

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to narzędzie, które od lat cieszy się bardzo dużą popularnością, a samorządy korzystają z niego bardzo chętnie. Na rok 2025 zostało przeznaczonych 259 mln złotych, zaś łączna suma inwestycji realizowanych przy współudziale tego programu wyniesie ponad 600 mln złotych – podkreślił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

W roku 2025 roku dofinansowanie dostanie 99 zadań gminnych i 23 powiatowe. Jest także lista rezerwowa, jeśli któraś z inwestycji nie mogłaby być zrealizowana. Na tej liście znajduje się 132 zadania.

W zależności od inwestycji i zamożności danego samorządu, dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosą od 50 do 70 proc. wartości zadania. Najwięcej pieniędzy trafi do powiatu lubelskiego – ponad 24 mln zł z RFRD trafi na rozbudowę drogi powiatowej Nowiny - Osmolice o długości blisko 4 km. Całkowita wartość tej inwestycji to ponad 35 mln zł. Niewiele mniej, bo ponad 32 mln zł będzie kosztować droga Nielisz-Michałów-Szczebrzeszyn w powiecie zamojskim, czy też warta prawie 25 mln zł droga Biała Podlaska (ul. Sidorska) - Ogrodniki - Piszczac.

Wśród miast i gmin najwyższe dofinansowanie otrzyma miasto Krasnystaw, które na rozbudowę ul. Kaczej otrzyma 10,5 mln zł przy całkowitej wartości projektu ponad 15 mln zł. To samo miasto może liczyć również na wsparcie rozbudowy ul. Kwiatowej i Gołębiej. Rząd przeznaczy na ten cel ponad 6,4 mln zł.

Niecałe 10 mln zł trafi do Zamościa na przebudowę dwóch dróg gminnych - ulicy Akacjowej i Lazurowej. Spory zastrzyk gotówki czeka także miasto Puławy. Na przebudowę ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego o długości 1,3 km samorząd dostanie 7,3 mln zł, a wartość całego tego, wieloletniego zadania to blisko 14,8 mln zł. Dotacje otrzymają również m.in. Biłgoraj, Świdnik, Ryki, Łuków, Opole Lubelskie i inne. Pełną listę można znaleźć na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - tutaj.

Od środy (5 lutego) samorządowcy mają czas na dostarczenie do urzędu wojewódzkiego odpowiednich dokumentów, tj. pozwoleń na budowę i oświadczeń o zabezpieczeniu wkładu własnego.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.