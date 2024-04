Będą szczepić lisy przeciwko wściekliźnie. Trzeba zachować ostrożność

Wojewódzki lekarz weterynarii zapowiedział, że szczepienia będą prowadzone do 12 kwietnia. W tym czasie na tereny leśne i pola szczepionka ma być zrzucana z samolotów, ale też w niektórych lokalizacjach będzie rozkładana ręcznie przez pracowników inspekcji weterynaryjnej.

Ten preparat ma formę ok. 3-centymetrowego blistra z płynem zatopionego w przynęcie o intensywnym zapachu, który powinien kusić lisy.

Ludzie jednak powinni unikać dotykania szczepionki. A jeśli przez przypadek dostałaby się ona do ust, oczu, nosa, czy miałą kontakt ze zranioną skórą, to należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Do wtereynarza należy natomiast zgłosić, gdyby kontakt ze specyfikiem miały zwierzęta domowe.

Przez dwa tygodnie po zakoczeniu akcji należy też szczególnie pilnować kotów czy psów. Najlepiej w tym czasie trzymać je na uwięzi.