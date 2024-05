Czy mieszkańcy Lubelszczyzny mogą czuć się bezpiecznie? Posłanka Wcisło to sprawdziła

– Lubelszczyzna to okręg przygraniczny, przyfrontowy, strategiczny dla kraju ale także dla Unii Europejskiej. Musimy mieć świadomość, ze presja która jest wywierana na naszych mieszkańców przybiera charakter wojny hybrydowej, zatem działania podejmowane w kontekście bezpieczeństwa muszą być bardzo szerokie, gdyż jesteśmy narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, które niejednemu mogą się wydawać na pierwszy rzut oka niezbyt istotne. Bezpieczna Lubelszczyzna to bezpieczna Polska w Unii Europejskiej. To skuteczna dyplomacja, to bezpieczna granica, to silnia armia, to odpowiednie zarządzanie kryzysowe, to wiele czynników, które składają się na szeroko rozumiane bezpieczeństwo – posłanka Marta Wcisło rozpoczęła wtorkową konferencję.

Marta Wcisło przedstawiła obecną sytuację dotyczącą bezpieczeństwa w naszym regionie.

– Naszą granicę wschodnią ochrania Nabużański Oddział Straży Granicznej zatrudniający 2445 funkcjonariuszy, a także chroni nas dodatkowo 300 żołnierzy Wojska Polskiego. W 2023 roku na odcinku z Białorusią dodatkowo służbę pełno pięciuset żołnierzy wojsk terytorialnych. Ponadto na odcinku z Białorusią ma miejsce monitoring z góry czyli tak zwany lotniczy. W 2023 roku dokonano 611 lotów wzdłuż granicy i 162 w głąb, w 2024 roku 521 lotów wzdłuż granicy i 82 w głąb. Nielegalnych przekroczeń w 2023 roku między Polską, a Białorusią było 114, a w 2024 roku 89, z Ukrainą 51 przekroczeń w 2023 roku i 19 w 2024 roku. Pojazdów zatrzymanych przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej w 2023 roku było 192 na wartość ponad 19 milionów. W 2024 roku zatrzymano 42 pojazdy na wartość 4 milony 477 tysięcy – mówiła posłanka Marta Wcisło.

Parlamentarzystka zwróciła uwagę, że granicę z góry przekraczają także drony. W 2023 roku takich przypadków było 64 razy, w tym 12 związanych z przemytem, w 2024 roku przekroczeń było odpowiednio 18 i 6.

Posłanka Marta Wcisło podczas konferencji mówiła także o dodatkowych zagrożeniach, które pojawiają się, są odczuwalne wśród mieszkańców naszego regionu w ostatnim czasie, mając na myśli „dziwne pożary” w kraju.

- Dziś rano skontaktowałam się z komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej aby sprawdzić, jak wygląda przygotowanie województwa na różne nieszczęśliwe zdarzenia i czy w naszym województwie mają miejsce takie zdarzenia? Na szczęście nie ma takich przypadków ale dla państwa informacji Państwowa Straż Pożarna zatrudnia obecnie 292 strażaków w 29 jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowo jest 370 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie naszego województwa. W Białej Podlaskiej, Lublinie i w Zamościu znajduje się specjalistyczna grupa ratunkowo-gaśnicza chemiczno-ekologiczna. Na terenie Puław Grupy Azoty znajduje się Zakład Straży Pożarnej specjalizujący się w ratownictwie chemicznym. Na terenie portu lotniczego znajduje się jednostka ratownictwa lotniczego.

M. Wcisło poinformowała także, że na jej wniosek w przyszłym tygodniu na najbliższym,12. posiedzeniu Sejmu zwołana została podkomisja do spraw infrastruktury Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji i Służby Ochrony Państwa ponieważ dochodzą do niej informacje, że ta infrastruktura, wyposażenie jest niewystarczające i w wielu przypadkach niesprawne.